¿Adelanta el futuro? Renato Tapia celebró este Año Nuevo como lo quiere celebrar todo peruano a mediados del 2018: levantando la tan ansiada y exclusiva Copa del Mundo .El volante de contención de la selección peruana se adelantó 6 meses y parece ya vivir la emoción de disputar el campeonato más importante del deporte rey en el mundo entero.Desde su cuenta oficial de Instagram , subió una divertida historia con el efecto de boomerang junto a dos amigos. Se puede ver que los tres jóvenes sostienen con firmeza lo que parece ser una réplica de la Copa del Mundo y la alzan en sincronía.El 'Capitán del Futuro' se ha ganado un espacio en el esquema titular del entrenador Ricardo Gareca . Su aguerrida forma de jugar, buen toque y carácter fuerte lo han ayudado para ser uno de los pilares de la actual 'Bicolor'.Renato Tapia. (Instagram)