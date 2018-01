/ Rafael Ramírez, ex ministro venezolano de Petróleo y jefe de Petróleo s de Venezuela (PDVSA) por más de una década, acusó al presidente Nicolás Maduro de "asesinar la revolución" que "inició" el difunto ex mandatario Hugo Chávez."Hoy día la revolución bolivariana, esa criatura, niña aún, es sacrificada en aras del poder, de mantener los privilegios, la prepotencia y la ceguera de Herodes", indica Ramírez en una columna publicada en un diario local, en la que culpa al mandatario de la situación de "caos" que existe en el país.Cabe precisar que Ramírez fue forzado a dejar la cartera de Petróleo luego de que la Fiscalía General lo vinculara con una trama de corrupción en medio de una purga en PDVSA que ha llevado al arresto de decenas de funcionarios.AUMENTA EL SUELDO EN 40%En medio de una economía que registra hiperinflación, el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo en 40%; es decir, el salario total será de 238 dólares.Asimismo, el chavista decretó una subida de casi el doble del bono de alimentación conocido como "cestatícket", para así proteger el "derecho a la alimentación".Esta nueva disposición fue criticada por varios economistas, entre ellos Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, que el sábado pasado informó que Venezuela registró una inflación de 2,735% en 2017. "Es llover sobre mojado. Una política de incremento de salario mínimo, (…) en ausencia de una política para reducir la inflación, agrava el problema", expresó.TENGA EN CUENTA- En medio de la crisis por falta de alimentos, en Caracas una mujer murió por un disparo en la cabeza de un miembro de la Guardia Nacional durante la entrega de jamones.- La Policía informó que la repartición de alimentos se tornó violenta y llevó al uso indebido de las armas.Vea también Estados Unidos: Tiroteo en Colorado deja un policía muerto y seis heridos Nicolás Maduro anunció el incremento del 40% al salario mínimo vital para el 2018 Venezuela cerrará el año con una inflación de 2,735% Mario Vargas Llosa y otros escritores rechazan indulto a Alberto Fujimori Egipto: Ataque yihadista en iglesia cristiana dejó once muertos y cinco heridos Nicolás Maduro señala como "terroristas" a opositores Presidente de Italia disuelve el Congreso y convoca nuevas elecciones legislativasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi