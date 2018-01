/ La modelo arequipeña, Aída Martínez se animó a iniciar el año compartiendo con sus seguidores en Instagram una sensual imagen a la que calificó como "sin censura".La ex 'chica reality' realizó una atrevida sesión de fotos para una conocida revista para adultos e invitó a sus seguidores para que puedan apreciar el trabajo que realizó."Este mes de enero … No te quedes con las ganas !!! Prepara todo para descargarte mi edición sin censura… www.angelesrevista.com", escribió Aída Martínez en su red social.La imagen registró cerca de 7 mil 'Me gusta' y aproximadamente una centena de mensajes a tan solo 15 horas de publicada.Vea también Bruno Mars es demandado por presunto plagio Actriz Shannen Doherty se pasea por Lima y Cusco Rosángela Espinoza despide así el año y olvida a Yahaira Plasencia [FOTO] Milett Figueroa y Patricio 'Pato' Quiñones disfrutan de su amor en playa del norte Paolo Guerrero y Thaísa Leal disfrutan las bellezas de la Amazonía [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi