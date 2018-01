/ Tras conocerse que la Secretaría Nacional de Disciplina del Apra le abrió una investigación preliminar a Jorge del Castillo y Luciana León , el congresista y secretario general del partido, Elías Rodríguez , manifestó que todos los miembros de la agrupación se rigen bajo las mismas normas.Ambos parlamentarios votaron en abstención para la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que el acuerdo que tenían era que votaran a favor."Nosotros estamos en un partido, no en club. Hay obligaciones y derechos porque el partido tiene fraternidad y disciplina", aseguró Rodríguez.Asimismo, expresó que los parlamentarios, bajo el marco del debido proceso, podrán brindar sus descargos."Se tiene que decidir con base en las pruebas que ellos presenten y las normas del partido, nosotros no podemos adelantarnos a opinar sobre el tema", afirmó.Asimismo, el aprista recordó que, antes de la votación, se acordó que solo si el jefe de Estado presentaba documentos que demostraran su inocencia en el caso de corrupción de Odebrecht, o cambiara el panorama, podrían votar distinto, "pero no fue así".Vea también Estos son los enfrentamientos y escándalos políticos más sonados del 2017 Pedro Pablo Kuczynski resistió diversas tormentas políticas Especiales 2017: Conoce los fallos que marcaron el año Mercedes Aráoz: "Hay mucha gente que quiere la reconciliación para que paren estas batallas" [VIDEO] Concepción Carhuancho: "Ningún juez es propietario de un caso" Renunció Felipe Ortiz de Zevallos al cargo de consejero presidencial Idel Vexler: "No sé si voy a formar parte de este nuevo gabinete"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi