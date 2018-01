VENEZUELA: "Star Wars: The Last Jedi" fue la más taquillera de 2017 en EE.UU. (+Tráiler)

Star Wars: The Last Jedi este fin de semana se alzó con el puesto de la película más taquillera de 2017 en Estados Unidos y la tercera con más recaudación del año en todo el mundo , al superar los 1.000 millones de dólares ingresados a nivel global.Las publicaciones especializadas Variety y Entertainment Weekly , afirman que la última entrega de la saga obtuvo 120,4 millones de dólares en el último fin de semana del año , entre ellos 52,4 millones en Estados Unidos y 68 millones en el mercado internacional .Le permitió superar los 1.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo , y convertirse en el filme más taquillero de 2017 en Estados Unidos , con 517 millones de dólares , de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo .La secuela de Star Wars superó así a Beauty and the Beast , que alcanzó este año los 504 millones en Estados Unidos , y a Wonder Woman , que logró 412 .La recaudación de la película podría aumentar todavía más cuando se estrene el 5 de enero en China , su último mercado .