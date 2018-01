/ ¡ Liverpool tiró la casa por la ventana! Los 'Reds' rompieron el chanchito para este mercado de pases de verano en Europa y contrataron al prometedor defensa holandés Virgil Van Dijk .Los de Inglaterra pagaron 85 millones por el joven central de 26 años y ya internacional con la 'Naranja Mecánica'. Pese a que Van Dijk no pudo clasificar con su selección al Mundial , sus destacadas actuaciones en Southampton le valieron la confianza del técnico alemán Jurgen Klopp para contratarlo por esta impactante suma de dinero.Este fichaje ha causado mucha polémica en el mundo del fútbol. Otros entrenadores de la Premier League como el Pep Guardiola y José Mourinho comentaron al respecto .Virgil Van Dijk toma el dorsal número 4 en Liverpool. (Getty Images)Virgil Van Dijk toma el dorsal número 4 en Liverpool. (Getty Images)" Stones parecía caro, ahora es barato ", dijo el español en tono irónico cuando se le cuestionó por el fichaje del joven defensa inglés al equipo que dirige, M anchester City ." Pregúntenle a Klopp lo que dijo sobre Pogba ", mencionó también irónicamente 'Mou' al recordar las críticas del mismo DT del Liverpool luego de concretarse el pase del francés al Manchester United por ser el fichaje más costoso de la Premier.Pero Jurgen no se pudo quedar callado. " Calidad. Por eso, lo traemos ", señaló el ex entrenador del Borussia Dortmund .El holandés se convirtió así en el defensa más caro en la historia. Supera a Kyle Walker del Tottenham y a John Stones del Manchester City . Además, es el segundo fichaje de mayor valor en la liga inglesa, solo por detrás de Paul Pogba .Vea también Bayern Munich asegura a Leon Goretzka, volante estrella del momento ¿Casualidad? Nike anuncia por error el fichaje de Coutinho al Barcelona Cris Cyborg derrotó a Holly Holm en el UFC 219 [VIDEO] ¿Busca casa en Barcelona ? Philippe Coutinho al fin dejaría Liverpool Chelsea aplastó 5-0 al Stoke City por la Premier League Carrillo anotó un gol, pero no evitó la derrota del Watford 2-1 ante el Swansea Liverpool le dio vuelta y ganó 2-1 al Leicester por la Premier League Revive el golazo de Coutinho en la goleada del Liverpool [VIDEO] Liverpool empató 1-1 con Everton en el derbi del Merseyside por la Premier League Liverpool apabulló 7-0 al Spartak de Moscú con triplete de Phillipe Coutinho [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi