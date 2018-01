/ Tras conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) tratará el indulto a Alberto Fujimori en una audiencia pública este 2 de febrero, la estrategia trazada por los organismos de derechos humanos será esperar un pronunciamiento de esta instancia para continuar con acciones legales contra el beneficio otorgado al ex presidente.Carlos Rivera, abogado de la ONG IDL, estimó que, en dos o tres meses, la Corte-IDH deberá emitir un pronunciamiento respecto a la liberación de Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión por los crímenes en los casos Barrios Altos y La Cantuta."Tenemos la posibilidad de que la Corte, esperemos, emita una sentencia en línea con nuestra petición (anular el indulto). Este es un tribunal competente porque ya ha sentenciado en los casos Barrios Altos y La Cantuta", explicó en diálogo con Perú21 .Consultado sobre si recurrir a fueros judiciales internos está dentro de su estrategia, Rivera indicó que, por el momento, no han tomado en cuenta esa posibilidad y explicó las razones."Si acudimos al Poder Judicial, debemos interponer una acción de amparo, un proceso que puede durar hasta dos años. Si se pierde esa acción, podemos recurrir al Tribunal Constitucional, pero frente a la posible destitución de un juez y que el tribunal sea compuesto por magistrados que ponga el fujimorismo, podemos encontrarnos en un escenario adverso", manifestó.LÍNEA DE GOBIERNOEn una última entrevista publicada por el diario Correo, la premier Mercedes Aráoz adelantó que, ante cualquier sentencia de la Corte-IDH, el gobierno hará prevalecer la Constitución, que faculta al presidente Pedro Pablo Kuczynski a otorgar indultos."Tenemos que hacer caso a lo que dice nuestra Constitución", expresó.Esas declaraciones despertaron reacciones inmediatas. Por un lado, Rivera cuestionó a Aráoz pues, para él, "no tiene idea de lo que está hablando"."Desconocer los compromisos internacionales es un capricho propio de las autocracias", criticó.El otro que respondió fue el congresista Alberto de Belaunde, quien renunció a la bancada oficialista tras el indulto a Fujimori."Respetar la Constitución es respetar los tratados internacionales, y los compromisos que derivan de estos (como el respeto a las decisiones de la Corte Interamericana de DD.HH)", dijo desde Twitter.SALUD SIGUE COMPLICADAAyer, Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, quien se encuentra internado en una clínica local, señaló que su paciente no será dado de alta "hasta un próximo aviso".Aguinaga expresó que el ex mandatario tiene "malestares gástricos", pero no quiso dar más detalles sobre su salud.TENGA EN CUENTA- El constitucionalista Víctor García Toma indicó que el Perú deberá acatar la sentencia que emita la Corte-IDH, aunque aclaró que, de ir contra la gracia, el tribunal no ordenará "anular" el indulto.- Sin embargo, García Toma indicó que "no existen antecedentes objetivos" para especular que la Corte irá contra esta decisión amparada por la Constitución.- "La Corte no ordenará anular el indulto, pero sí corregir una decisión", dijo.Vea también Karina Beteta y Carlos Tubino rechazan que FP forme parte del gabinete El doble rasero de siempre… Madre e hija murieron en trágico accidente vehicular en Huaura Elías Rodríguez: "Estamos en un partido, no en un club" Ministerio de la Producción anunció que se formalizaron 6,080 pescadores Protestas contra presidente Joseph Kabila dejan 8 muertos y decenas de heridos en CongoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi