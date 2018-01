/ Un inicio de año muy arriesgado vivió Juan Manuel Vargas . El jugador de Universitario de Deportes celebró la llegada del Año Nuevo junto a su familia y a través de su cuenta de Instagram dio cuenta de los detalles.Una publicación en la red social muestra al ex lateral de la selección peruana celebrando a pocos metros de pirotécnicos.No solo eso, Vargas alza sus brazos a pesar de que los fuegos artificiales se encuentra a una corta distancia.ðŸ"ã€°ï¸ðŸŽ‡6️⃣🙏ðŸ"🍾Una publicación compartida de @ juamavarri el Dic 31, 2017 at 9:41 PSTVarios de sus seguidores dieron cuenta de este video en las redes sociales . Algunos se mostraron preocupados por el riesgo que estaba asumiendo, mientras que otros saludaron al jugador.Además, Juan Manuel Vargas publicó una instantánea junto a su familia."Feliz 2018 muchas bendiciones les desea la familia vargas Rodriguez", suscribió.Feliz 2018 muchas bendiciones les desea la familia vargas Rodriguez ❤️😘ðŸ"ðŸ¥‚🍾Una publicación compartida de @ juamavarri el Dic 31, 2017 at 9:39 PSTVea también Comuna removió 90 toneladas de basura tras fiestas de Año Nuevo [FOTOS Y VIDEO] Joven fue hallada muerta en local de Calle de las Pizzas [FOTOS] Thaísa Leal demostró todo su amor a Paolo Guerrero con este tierno mensaje de cumpleaños Ni Ramos ni Piqué: Virgil Van Dijk es el defensa más caro de la historia ¡Asombroso! Las celebraciones del nuevo año en Lima desde la vista de un drone [VIDEOS] Karen Dejo y Lucas Piro celebraron juntos el año nuevo (con anillo incluido) [VIDEO] ¡Siempre joven! Salma Hayek impacta en Instagram con foto en bikini Aída Martínez dejó impactados a sus seguidores en Instagram con esta foto Melissa Paredes celebró Año Nuevo junto a su esposo e hija [FOTOS] ¡En familia! Messi recibió el nuevo año con sus hijos y esposa [FOTOS Y VIDEOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi