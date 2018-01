/ El 2018 inició con un gran caos en el distrito de Punta Hermosa , donde se ubican las más populares discotecas del sur chico de Lima.Ambas vías que van de sur a norte quedaron congestionadas por el tráfico y gran cantidad de gente estuvo atrapada el tráfico por más de 30 minutos en el mencionado distrito.Peru21 conversó con algunos conductores y ellos se quejaron porque las autoridades no se hacen cargo del problema. Otros señalaron que es hora de que la Antigua Panamericana Sur de Lima tengo cuatro carriles.El caos vehicular inició cerca a las 5 y 30 de la mañana, y media hora después la congestión persistía. Más de una decena de agentes policiales y personal municipal trataron de normalizar el trafico con poco éxito.Punta HermosaVea también Andrés Vílchez sobre Rosángela Espinoza: "Es una belleza espectacular" [VIDEO] Melissa Paredes y 'Gato' Cuba celebran con tiernas fotos su primer año de casados [FOTOS] Benicio del Toro: "Star Wars es la culminación de mi carrera" ¡No lo creerás! The Killers volverá al Perú en el 2018 'Spider-Man: Into the Spider-Verse': Este es su increíble tráiler [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi