/ El posible retiro del juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria generó discrepancias en la judicatura. En esta entrevista, el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez , fundamenta los motivos por los que se debe aplicar la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que saca del caso Odebrecht a una de las piezas claves, y asegura que acá no hay ningún superjuez.Los magistrados de la Sala Penal Nacional han cuestionado el estatuto aprobado por el Consejo Ejecutivo porque consideran que genera inestabilidad. ¿Qué hay de cierto?Ninguno de los casos estará en riesgo y yo lo puedo garantizar. Acá no se quiere proteger a nadie. Hay que tener claro que el juez Concepción no va a juzgar ni declarar culpable o inocente a nadie. Él solo resuelve pedidos del Ministerio Público que se le hacen en determinado momento. El caso Odebrecht está en manos del fiscal Hamilton Castro.Pero no todos los jueces han demostrado aplomo, honestidad ni se han dejado corromper, como se ha visto en otros casos.Que lo hace con valentía es percepción de cada uno. La justicia del Perú no está en manos de una sola persona. No podemos hablar solo de un superjuez. Hay cientos de magistrados que pueden ser como él porque tienen el mismo nivel y la misma preparación. Ellos vinieron a la Sala Penal Nacional invitados por los anteriores consejos ejecutivos y, por tanto, no son titulares.¿Y por qué justo se emite en esta coyuntura?Lo único que puede hacer el presidente del Poder Judicial es remitirse al texto expreso de la ley. Según el decreto legislativo 1307, que modifica el Código Procesal Penal, dota de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios. El Ejecutivo promulgó este decreto el 30 de diciembre de 2016. Este sistema ha sido creado por la ley que me ordena implementarlo, no es un capricho.El magistrado Concepción Carhuancho considera que se le están cambiando las reglas del juego y que está recibiendo un trato discriminatorio.La Sala Penal Nacional tiene 20 años y ya es tiempo de que se regularice su funcionamiento. Esta instancia nunca fue creada por ley sino por resolución administrativa. El Sistema Anticorrupción Nacional tiene 7 meses y, pese a ello, los magistrados también tendrán que concursar para la obtención de plazas de nombramiento. No se está cambiando nada. El Poder Judicial no es solo un juez, son más de 3,080 jueces.La aplicación de este estatuto ha generado un enfrentamiento entre usted y Concepción.Espero que este conflicto sea superado pronto y que no siga siendo el tema del día. No podemos demostrar una imagen de enfrentamientos sino de fortaleza. Valoro el trabajo del juez Concepción y tiene todo mi respaldo y respeto.¿Qué le exhortaría?Me gustaría que postule. Incluso, podría ascender, ya no solo ser un juez de investigación preparatoria sino un juez especializado o de juzgamiento. Le recomiendo que su experiencia la ponga al servicio de la justicia; pero sí tiene que quedar claro que hay un sistema anticorrupción y tiene que funcionar bien.¿A qué se refiere?Se debe respetar el imperio de la ley, porque si cada juez va a hacer lo que le parece, entonces no estamos hablando del Poder Judicial sino de una anarquía, ya sería justicia popular donde cualquiera se cree juez.Él ha reiterado que en cada diligencia decidirá si seguirá al frente de cada caso. Incluso, en el proceso que involucra a Alan García, rechazó el pedido de una de las defensas para apartarse de la investigación.La otra parte podrá apelar y otra sala tomará la decisión.El fiscal Hamilton Castro presentó el pedido de extradición del ex presidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht.Esperemos que el pedido esté bien sustentado, porque cuando vaya a Estados Unidos pasará por tres filtros: departamentos de Estado, de Justicia y del juez federal.¿Cree que prospere?Por la experiencia que tenemos en otros casos, en EE.UU. lo que exigen para declarar procedente la extradición es demostrar la presencia de la causa probable de condena.¿Qué significa?Que los norteamericanos para habilitar la extradición van a revisar que es altamente probable que la persona extraditada será condenada, pero para que ellos lleguen a esa conclusión la base probatoria que vaya en el cuaderno de extradición tiene que ser sólida porque de lo contrario lo rechazarán de plano.¿Cuánto tardarán en extraditarlo?Por lo menos, un año.