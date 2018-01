/ No le bastó una, ni dos, ni mucho menos tres. Fueron cuatro las veces que un conductor en aparente estado de ebriedad atropelló a una familia que celebraba la llegada del Año Nuevo en el distrito de Barranco .Según informó Latina, la familia se había instalado en plena calle, montando un toldo para los festejos respectivos. Sin embargo, no contaban con la llegada de Juan Carlos Aledo Saneli, quien con su camioneta arremetió sin piedad en aparente estado de ebriedad."Ese señor que yo creo que está drogado y alcoholizado ha venido una, después volvió por la parte contraria y arrasó con todas las personas que hemos estado ahí sentadas", informó uno de los testigos al canal.El conductor habría intentado arrollarlos hasta en seis ocasiones, pero solo pudo pasar por el toldo en cuatro ocasiones.Los vecinos terminaron por detener al conductor, que intentó darse a la fuga. Durante el forcejeo rompieron las lunas de la camioneta.La Policía llegó a la zona para realizar las investigaciones del caso, pero tuvieron que trasladar al sujeto al hospital Casimiro Ulloa dado su estado de salud. Posteriormente será trasladado a la comisaría de Barranco para rendir sus declaraciones sobre lo ocurrido.Vea también Perú es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde hoy ¡Tragedia! Hombre pierde cuatro dedos por detonar una 'Rata Blanca' [VIDEO] Juan Manuel Vargas preocupó a sus seguidores tras publicar peligroso video en Instagram [FOTOS] Accidente de tránsito dejó dos heridos en una playa de Miraflores [VIDEO] Claudio Pizarro: "Me da pena no poder estar en el equipo y no aportar" [FOTOS Y VIDEO] Comuna removió 90 toneladas de basura tras fiestas de Año Nuevo [FOTOS Y VIDEO] Joven fue hallada muerta en local de Calle de las Pizzas [FOTOS] ¡Asombroso! Las celebraciones del nuevo año en Lima desde la vista de un drone [VIDEOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi