/ Muchas mujer es hemos dejado de lado nuestro propio crecimiento personal -e incluso profesional- por dedicarnos a otras responsabilidades. Por eso, aprovechemos este nuevo año para cumplir con nuestros objetivos pendientes.Crecer personal y profesionalmente es complicado, pero para lograrlo conversamos con Ana Romero, conferencista y fundadora de la comunidad de empoderamiento femenino 'Tacos Fuertes', quien nos dio consejos que nos ayudarán a incrementar nuestro poder femenino, lo que dará como resultado una mujer fuerte y exitosa.Aprende a vivir para ti sin que la opinión de los demás te afecte. "Si lo haces estás perdida. Tienes que vivir tu propia autenticidad y experimentar por ti misma. Siempre habrá quien hable de ti, porque cuando te muestras te expones. Sin embargo, no hay nada más rentable que ser autentica y honesta contigo misma. Debes ser fiel a ti y tus convicciones. Deja las apariencias"."Recuerda no te juzgues. Las mujer es tendemos a buscar la aprobación de los demás, somos exigentes con nosotras mismas. Sabemos que lo hacemos bien, pero aún así buscamos aprobación".Creétela y ten seguridad en ti misma. "Si ya venciste el temor que causa la opinión de los demás, perfecto. Ahora creétela. Todo comienza con la seguridad en ti misma. Esto reflejará tu presencia donde estés. Si no crees en ti nadie lo hará".Sé visionaria. "Una mujer power no se queda en el corto o mediano plazo sino que trasciende. Las mujer es power tenemos la capacidad de reconocer las oportunidad y aprovecharlas al máximo en el momento correcto. ¿Cuál es el momento correcto? Ahora . Comienza tus proyectos hoy, así sea la dieta, dejar de fumar, divorciarte, o despedir a alguien. Recuerda: la vida es un equilibrio entre hacer que las cosas pasen y dejar que pasen, pero puedes confabular para que las cosas difíciles salgan a tu favor. De lo negativo puedes ver lo positivo".Forma alianzas. "Da el primer paso y únete a un grupo de mujer es inquietas como tú para poder empoderarte con ellas. Es saludable tener un grupo de mujer es que se cuiden una a la otra, eso te dará poder de equipo y aprender a reconocer el talento y el triunfo de otras mujer es. Quiere lo mejor para otras mujer es desde el corazón y no desde el ego".Conviértete en la mentora de otra mujer . "Si tienes una hija, prima, sobrina o una amiga que puedas ayudar. Comparte experiencias, el secreto de tu profesión y que seas una especie de guía para su éxito. Para ser grande debes serlo de corazón y enfocarte en los demás. Sé solidaria, eso ampliará tu red de contactos".Debes aplicar todos estos tips en tu vida personal y profesional. Recuerda: debes ser y parecer. Si solo aparentas, la máscara se caerá y no quedará nada."Yo siempre estoy con ganas de mejorar, quiero ser la mejor versión de mí misma. Me voy a equivocar, no soy perfecta y lo reconozco, pero trato de ser mejor cada día. El ser te llevará al éxito. Aprende a vivir fuera de las apariencias", nos aconseja Ana Romero .Vea también Mujer.21: Liliana Mayo, iluminando vidas [VIDEO] Regalo de Navidad (Tras el duelo por esa persona que ya no está) ¡Atención! Si vas a preparar batidos o jugos, debes tener en cuenta el orden en los ingredientes Alimentación saludable: 8 claves para obtener una nutrición inteligente Conoce los efectos negativos que puede generar el mal uso de los antibióticos Ana Romero presentará su unipersonal 'Mujer sin filtro'Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi