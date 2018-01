/ La nutricionista brasileña, Thaísa Leal demostró estar más enamorada que nunca del delantero peruano Paolo Guerrero y le dedicó un tierno mensaje de amor por su cumpleaños."Un huracán que entró en mi vida y me hizo vivir 7 años en 7 meses.¡Te deseo las mejores cosas de este mundo! Que su vida transborde de salud, amor, felicidad y éxito. ¡Que Dios esté siempre contigo! Feliz cumpleaños", escribió Thaísa .El delantero de la Selección Peruana y Thaísa Leal celebraron el año nuevo y el onomástico del jugador en la selva peruana. Ambos están gozando de la naturaleza y la belleza del paisaje.Además, la brasileña publicó un video donde colocó "mi amor", y envió un beso al hombre que le robó el corazón.Um furacão que entrou na minha vida e me fez viver 7 anos em 7 meses. Te desejo as melhores coisas desse mundo! Que a sua vida transborde de saúde, amor, felicidade e sucesso. Que Deus esteja sempre com você! Feliz aniversário! Te amo"?Una publicación compartida de Thaísa Michel Leal (@lealthaisa) el Ene 1, 2018 at 5:31 PSTVea también Karen Dejo y Lucas Piro celebraron juntos el año nuevo (con anillo incluido) [VIDEO] ¡Siempre joven! Salma Hayek impacta en Instagram con foto en bikini Aída Martínez dejó impactados a sus seguidores en Instagram con esta foto Melissa Paredes celebró Año Nuevo junto a su esposo e hija [FOTOS] Caos vehicular por fiestas de Año Nuevo en Punta Hermosa [FOTOS Y VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi