¡Atención usuarios de WhatsApp ! La aplicación dejará de brindar servicios a algunos smartphones . ¿Por qué? La compañía consideraría obsoletos algunos móviles y así lo manifestó en su blog oficial.Según se explicó en este mensaje oficial, todo se debe a la capacidad de estos teléfonos para recibir actualizaciones. "Hay sistemas operativos que ya no ofrecen la capacidad necesaria para ampliar las funciones de la aplicación en el futuro" , se puede leer.¿Cuáles son los smartphones en los que ya no funcionará WhatsApp? En el Blackberry 10, Blackberry OS, el Symbian S60 y el Nokia S40. A dichos equipos, se suman los sistemas operativos Windows Phone 7.1, así como Android 2.2 y Android 2.1.¿Cuándo dejarán de ser compatibles con la plataforma de mensajería instantánea? A partir del 1 de enero del 2018, por lo que los usuarios que posean estos dispositivos o sistemas operativos tendrán poco menos de dos meses para cambiar de equipo si es que desean seguir usando WhatsApp.