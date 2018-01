/ A pesar de que los congresistas aliados de Kenji Fujimori se mostraron a favor de que Fuerza Popular (FP) forme parte del "gabinete de la reconciliación" -que se conocería esta semana, según la propia presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz-, parlamentarios como Karina Beteta y Carlos Tubino rechazaron esta posibilidad.Aunque aún el tema no ha sido debatido por el partido, los legisladores manifestaron a Perú21 que no sería acertado en vista de que fueron elegidos para ser oposición."No considero pertinente que un integrante de FP pueda aceptar un cargo ministerial. Nosotros seguiremos con la misma línea de fiscalizadores", expresó Beteta.En tanto, Carlos Tubino indicó que "si entran a algún ministerio, tendrán que renunciar", pues señaló que deben continuar con su rol.INDISCIPLINAPor otro lado, Tubino comentó que sus colegas que votaron en abstención para la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuc-zynski cometieron un "acto de indisciplina", pues el acuerdo de dicho partido era que se mostraran a favor."No se puede obviar, no se puede decir que el fin justifica los medios, el reglamento interno dice que sí han cometido un acto de indisciplina", dijo.Asimismo, el legislador añadió que "Keiko Fujimori es la lideresa y presidenta del partido", aunque reconoció que "el líder histórico es Alberto Fujimori".Por su parte, Karina Beteta sostuvo que el caso de sus 10 colegas se verá al interior de la bancada, donde se determinará lo que sucederá con ellos por no acatar lo acordado."Lo que sí quiero decir es que el indulto no ha sido materia de ningún condicionamiento, pues está claro que el presidente ponía como agenda este tema, y ahora ya lo ha concretado", precisó.DATOS- Carlos Tubino recordó que el reglamento interno de FP señala sanciones desde una amonestación hasta la expulsión del partido.- El fujimorista Francesco Petrozzi dijo a este diario que consideraría hacerse cargo del Ministerio de Cultura si lo invitan.Vea también Luz Salgado: "Alberto Fujimori tiene derecho a ver lo que se consiguió con la pacificación" Estos son los enfrentamientos y escándalos políticos más sonados del 2017 Pedro Pablo Kuczynski resistió diversas tormentas políticas CNM definirá en enero si abre investigación a fiscal de la Nación Pablo Sánchez Carlos Tubino sobre fujimoristas que votaron en contra de vacancia: "Han cometido un acto de indisciplina" Proponen la enseñanza de la carrera de Inteligencia en universidades peruanasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi