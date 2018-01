/ Por lo menos 10 estadounidenses fallecieron , tras estrellarse el sábado 30 una avion eta en Costa Rica ."El gobierno de Costa Rica lamenta profundamente el fallecimiento de 10 pasajeros estadounidenses y dos piloto s costarricenses en el accidente aéreo", dice una nota publicada en la cuenta de Twitter del presidente Luis Guillermo Solís .Entre tanto en Washington un funcionario del departamento de Estado dijo:" Confirmamos la muerte de varios ciudadanos de Estados Unidos en un accidente aéreo en Costa Rica" .El funcionario expresó sus condolencias y la voluntad de asistencia a las familias de las víctimas. Aclaró no obstante que por respeto a las familias no se divulgaría de momento ninguna información adicional.Se supo que la avion eta se incendió al estrellarse y ninguna de las 12 personas que viajaban logró sobrevivir, dijeron fuentes oficiales costarricenses más temprano.La aeronave, una Cessna 208 Caravan, se precipitó a tierra en una zona montañosa cerca de la localidad playera de Punta Islita , en la península de Guanacaste , sobre la costa del Pacífico .El avión pertenecía a la compañía privada local Nature Air .Medios de Costa Rica publicaron una lista con los presuntos nombres de los pasajeros que incluye a muchos con el mismo apellido, lo que sugiere que serían miembros de al menos un par de familias.La ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla , antecesora de Solís, dijo en Twitter que uno de los piloto s era primo suyo."Seguirás en nuestros corazones, querido Juan Manuel Retana ", escribió.Aún no se conocen las causas del siniestro.La avion eta Cessna 208 era de fabricación estadounidense.Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi