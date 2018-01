/ Acabó un momento dorado. El Manchester City no pudo seguir alargando su histórica racha de victorias en la Premier League luego de empatar de visita 0-0 contra el Cystal Palace .Los 'Citizen' llegaron hasta 18 triunfos al hilo y superaron al Chelsea , que la temporada pasada encajó 13 partidos ganados de manera consecutiva. Así se pudo alzar como el equipo que logró ganar más veces en fila en la historia de la liga inglesa.El conjunto del Pep Guardiola ya pensaba en sobrepasar otra marca. Con un juego ganado más, igualaba al Bayern Munich con 19 victorias seguidas en su respectivo torneo local. Pero no pudo lograrlo.ÂAquella espectacular marca del cuadro alemán le posee nada menos que al mismo Guardiola, quien dirigía a los 'Bávaros' en el 2014. El español quería superar su propia racha. Pero, ojo, los celestes del City siguen invictos.ÂWhat a run it was 👏Una publicación compartida de Bleacher Report Football (@brfootball) el Dic 31, 2017 at 6:15 PSTVea también Gabriel Jesus sufre escalofriante lesión y asusta a todo Brasil antes de Rusia 2018 [VIDEO] Manchester City ganó 1-0 al Newcastle por la Premier League [VIDEO] Manchester City contrata a un experto de FIFA 18 [VIDEO] Manchester City aplastó 4-0 al Bournemouth por la Premier League City avanzó a semifinales de la Carabao Cup tras vencer por penales a Leicester [VIDEO] Manchester City vs. Tottenham EN VIVO: 'Citizens' ganan 2-0 por la Premier League Manchester City goleó 4-0 al Swansea City por la Premier League [VIDEO] ¿Soñará con él? El Pep Guardiola es el DT con el que más veces perdió Mourinho Mourinho contra el City: "Marcaron dos goles vergonzosos" Gabriel Jesús hizo la de Messi a Boateng y 'destrozó' la cintura de Marcos Rojo [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi