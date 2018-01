/ 08:41.Lima, ene. 1. Protransporte dio a conocer a los usuarios el horario especial que brindará el servicio del Metropolitano el lunes 1 de enero por el feriado de Año Nuevo y el martes 2, declarado no laborable para el sector público por el Gobierno. La entidad de la Municipalidad de Lima dispuso que el lunes 1 de enero de 2018 operen únicamente los servicios regulares A, B y C desde las 05:00 hasta las 21:00horas en sus rutas habituales. Por este día feriado se suspenderá el servicio regular D y los servicios Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, así como el Súper Expreso, Súper Expreso Norte y el Servicio Especial Gamarra. En tanto, las rutas alimentadoras del Metropolitano operarán desde las 05:00 hasta las 23:00 horas. El martes 02 de enero, declarado no laborable para el sector público, el servicio del Metropolitano operará de forma normal con todas sus rutas y horarios habituales. Protransporte invoca a los usuarios a tomar las previsiones del caso para recibir sin contratiempos el año nuevo 2018. Circuito de playas El servicio especial "Circuito de playas" funcionará con normalidad durante los días de celebración del Año Nuevo, donde se espera que miles de personas acudan a las playas de la Costa Verde. El horario de este servicio es de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 17:00 horas y los fines de semana hasta las 17:00 horas. Más en Andina: Bienvenido 2018: Estos son los días no laborables compensables que te permitirán tener feriados largos #FelizAñoNuevo https://t.co/mMOGulrqOr pic.twitter.com/YQumPfxXrF- Agencia Andina (@Agencia_Andina) 1 de enero de 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi