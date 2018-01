/ 12:22.Lima, ene. 1. El Hospital Nacional Arzobispo Loayza es el primer nosocomio público donde se logró curar a pacientes afectados con la hepatitis C, contra la cual no había vacuna y tampoco cura. En los últimos cinco o seis años, la investigación ha avanzado intensamente en el tratamiento de la Hepatitis C. Antes se trataba con dos fármacos que solo ofrecían un 50 por ciento de mejora, pero ahora hay una curación total, dijo a la Agencia Andina el jefe del Servicio de Infectología del Loayza, doctor Eduardo Mattos. "Lo destacable de este caso es que, por primera vez, se logra este avance en un hospital público", señaló. Hasta hace poco, ese tratamiento por persona costaba 150,000 soles, pero ahora se ha reducido a 50,000 soles. En los casos atendidos en citado hospital, debido a la situación de pobreza de los pacientes, los gastos fueron cubiertos por por el SIS y el Fondo Intangible de Salud (Fissal). "El tratamiento aún puede considerarse caro pero realmente más caro resulta tratar a un paciente con la enfermedad evolucionada, al que igualmente hay que tratarlo hasta sus últimos días", expresó. Una vez curados, dijo, si la enfermedad estuvo muy avanzada, deberán cuidarse en la alimentación diaria, pero si el mal estaba en sus inicios podrá hacer su vida normal, tener hijos y vivir tranquilamente, manifestó el médico. En un inicio, el tratamiento médico se hacía con tres tipos de fármacos y por un plazo de seis meses. Hoy el día, se ha reducido a una sola pastilla, un coformulado que se administra durante 12 semanas, con excelentes resultados. Qué es la hepatitis C La hepatitis C puede tardar entre cinco y diez años para manifestarse. "Se puede sentir un poco de malestar que uno confunde con una gripe, pero cuando ya está más avanzada hay molestias en el hígado, hinchazón abdominal, cansancio, astenia (sin ganas de hacer cosas) y se pueden presentar várices esofágicas, que hace perder sangre por la boca o por el ano". Aún así, dijo, se puede tratar al paciente y curarlo "y hasta podemos curar hígados cirróticos", remarcó el galeno. Quiénes pueden contagiarse Matos consideró que todo paciente en riesgo debe hacerse el examen de descarte respectivo. En ese grupo están quienes se hicieron tatuajes, piercing, endoscopías y curaciones de muelas en lugares donde no haya certeza de total asepsia. También los pacientes que son sometidos a procedimientos de hemodiálisis, porque en esos casos se dan contagios. A decir el médico, toda persona debe practicarse cada año tres pruebas: de Elisa para descartar el VIH, de hepatitis B y de Hepatitis C. Testimonio de vida Uno de los pacientes curados en el hospital Arzobispo Loayza. Manuel Percy Ortiz Varnuevo, tenía hasta hace un tiempo solo desesperanza por su estado de salud. Pero en ese nosocomio y más precisamente en el Servicio de Infectología que lidera el doctor Matos encontró la ayuda para volver a ser un hombre sano, física y emocionalmente. Según cuenta, en el año 2008 quiso donar sangre y se encontró con un problemático virus que afectaba su hígado. La temida hepatitis C lo había alcanzado cuando tenía 40 años.. Hoy en día, después de haber logrado resultados negativos en cuatro análisis consecutivos, la ciencia médica lo ha declarado curado. "Me estoy recuperando físicamente, emocionalmente y a nivel familiar. A quienes padezcan esta enfermedad, quiero decirles que hay esperanza y que hay que confiar", comentó tras agradecer al equipo médico que lo devolvió a la vida. Más en Andina:"?"? Especial gráfico. Entre tradiciones y brindis por mayor felicidad, salud y prosperidad, el mundo recibió el 2018 #Feliz2018 #FelizAñoNuevo https://t.co/1pi7Ydn3FB pic.twitter.com/fhwYUsXiha- Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) 1 de enero de 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi