Rumba "naranja"El sinsabor generado tras la votación adversa por la vacancia presidencial en el Congreso no socavó el entusiasmo en tienda "naranja" por el recibimiento del nuevo año, y muchos fujis la pasaron de lo lindo, bailando con sus gorritos y pitos, en casa de Úrsula Letona.¿Como si nada?Ciertos oficialistas empezaron a mirar feo a Carlos Bruce después de que insistiera con la peregrina idea de que Gino Costa, flamante disidente de la bancada de Peruanos Por el Kambio, continúe en la comisión "Lava Jato" como si nada hubiera pasado.Marcha atrásLuego de consultarlo con su almohada, "Techito" entendió que los opositores al Gobierno podrían bajarse en una a Costa en un debate con cuchillos afilados, pues sacar cara por Kuczynski en "Lava Jato" después de haber cuestionado sus decisiones (indulto) no resiste defensa. Lo harían añicos.Los nominadosPor esta razón, la próxima semana la bancada oficialista deberá poner en orden sus agenda interna y decidir quién reemplazará a Costa en la comisión que preside Rosa Bartra. Entre los voceados se encuentran Donayre, Dávila, Oliva y Meléndez.Días felicesNos cuenta que Salvador "Fonsi" Heresi, quien en el chat de su bancada se queja siempre del poco alcance de sus comentarios, es una de las primeras cartas para suceder al disidente De Belaunde en la presidencia del grupo de Justicia, pese a haberla dirigido en la anterior legislatura. Tal parece que los "días felices" volverían para el dirigente partidario.En la barajaEl nombre de la historiadora Cecilia Bákula, la hija del embajador Juan Miguel Bákula, empezó a sonar fuerte como posible sucesora del ministro Del Solar en Cultura, aunque los nombres de Alejandro Neyra y Natalia Majluf siguen en el bolo.OlvidosEl "moradito" Julio Guzmán dice que para lograr la reconciliación es urgente que se vayan todos a los que apoyó Odebrecht, pero olvida que él trabajó para el Gobierno que recibió platita de la firma brasileña para financiar la campaña electoral de aquel a quien él sirvió.Saca caraEn medio de una ola de cuestionamientos, el Minedu, a través de Twitter, aclaró que la hermana de la congresista "naranja" Rosa Bartra, Tania Bartra, fue contratada antes de que esta ejerciera sus labores en el Parlamento.Hasta diciembreIncluso añade que Tania Bartra ofreció sus servicios en la especialidad de ingeniería informática hasta la primera quincena de diciembre de este año y que a la fecha no cuenta con un vínculo contractual con el sector Educación.No va másLas críticas por supuestamente haber infringido la Ley de Contrataciones del Estado sí que le han causado un fuerte dolor de cabeza a la presidenta de la comisión "Lava Jato", por lo que, según conoció Chiquitas, decidió pedirle a su hermana que se aleje definitivamente del Minedu.