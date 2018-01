/ La euforia desatada por la llegada del año 2018 causó una fiesta singular en el Perú, que sumó ingredientes como la clasificación de la selección de fútbol a un Mundial después de 36 años de ausencia, la crisis desatada por el indulto al expresidente Alberto Fujimori y las recientes declaraciones de Marcelo Odebrecht que envuelven a toda la clase política.Festejos. Horas previas a que las agujas del reloj marquen la medianoche, los temas de moda que se adueñaron de las radios y discotecas durante el año que se fue, como "Despacito" de Luis Fonsi o "Felices los cuatro" del colombiano Maluma, sonaron a todo volumen en los parlantes de los hogares. Sin embargo, estos éxitos musicales tuvieron arduos competidores al momento de ser el más bailado de la noche."Moscú, Moscú, como los acróbatas, dando saltos mágicos, solos en Moscu" , cantaron y bailaron, con coreografía y disfraz incluidos, todos los hinchas o no de la selección peruana de fútbol, siendo uno de los ritmos más populares en los hogares, junto al infaltable "Perú Campeón" , popular polca compuesta por Félix Figueroa para el Mundial de México 70.Muñecos. Pese a que en algunos distritos se prohibió la quema de muñecos mediante ordenanza municipal durante la celebración del Año Nuevo , esta tradición se cumplió en populosos distritos como La Victoria, d onde los vecinos no dudaron en quemar a los personajes de la política y la farándula que defraudaron con sus polémicas acciones en el 2017.El indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario Alberto Fujimor i generó que el muñeco del Presidente sea el más quemado por los limeños que no están de acuerdo con la medida adoptada.Otro de los personajes que no podía faltar entre los políticos con evidente rechazo ciudadano es la figura de la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , por apoyar el pedido de vacancia contra el actual mandatario, además de ser investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos por supuestamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en el 2015.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi