/ La Municipalidad de Lima dio a conocer los horarios de la empresa Protransporte del Metropolitano . Por lo mismo que contará con turnos especiales por Año Nuevo desde el día lunes 1 de enero por el feriado y el martes 2, declarado no laborable para el sector público por el Gobierno. De acuerdo a esto, los servicios regulares A, B y C desde las 05:00 am. hasta las 10:00 pm. en sus rutas habituales.Por este día feriado se suspenderá el servicio regular D y los servicios Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, así como el Súper Expreso, Súper Expreso Norte y el Servicio Especial Gamarra.Sin embargo, las rutas alimentadoras del Metropolitano operarán desde las 05:00 am hasta las 11:00 pm. El martes 2 de enero, declarado no laborable para el sector público, el servicio del Metropolitano operará de forma normal con todas sus rutas y horarios habituales.RUTAS DE VERANO El Metropolitano anunció que a partir de este viernes se reanudará el servicio al circuito de playas los siete días de la semana en horarios que van desde las 7 de la mañana hasta las 5 y 7 de la noche durante los fines de semana.Los usuarios podrán acudir al servicio desde la estación Matellini, en Chorrillos . Desde ahí, podrán acudir a las playas Las Sombrillas, Agua Dulce, Pescadores y La Herradura , pagando solo 50 céntimos . Estará permitida la tarifa preferencial de escolares y universitarios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi