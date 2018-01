/ Una vez más se ha puesto en tela de juicio la permanencia de un integrante de Fuerza Popular como presidente de la comisión "Lava Jato" del Congreso, la cual está actualmente bajo la batuta de Rosa Bartra .Esto sucede, vale mencionar, luego de que se hicieran públicas las confesiones de Marcelo Odebrecht , quien dijo a la Fiscalía tener la certeza de haber apoyado a la lideresa "naranja".A través de su cuenta en Twitter, el legislador de Alianza Para el Progreso (APP) Richard Acuña puso el dedo en la llaga y manifestó que dicho grupo congresal, encargado de las investigaciones del caso de corrupción más grande de Latinoamérica, "no debe continuar presidido por el fujimorismo, cuando son parte de la corrupción" . Y agregó: "No pueden ser juez y parte".En la misma línea, el vocero de la bancada de Nuevo Perú , Alberto Quintanilla , sostuvo que "el fujimorismo ya no puede estar a cargo de la comisión investigadora del caso de megacorrupción Odebrecht" ."Ellos y sus aliados Alan García y PPK están seriamente comprometidos, como Keiko Fujimori. No se puede ser juez y parte" , añadió.RESPUESTA. De inmediato, la congresista "naranja" Alejandra Aramayo le respondió a Acuña y se preguntó en Twitter: "¿Alguien tiene idea de lo que habla este mozuelo que rara vez va al Congreso y que se ha entornillado en la Mesa Directiva?" .La exlegisladora fujimorista Martha Chávez la secundó y exhortó al hijo de César Acuña a aclarar la contratación millonaria del publicista brasileño Luis Favre para la última campaña presidencial, así como la presencia de Anel Townsend en la misma.Como se recuerda, según IDL - Reporteros, Marcelo Odebrecht declaró ante fiscales peruanos, en Curitiba, que la constructora brasileña apoyó económicamente "a todos (los candidatos presidenciales): Toledo, Alan García, Humala, a Keiko" .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi