Lima, ene. 1. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo Meza, planteó que los organismos electorales tengan capacidad coactiva, para que las multas aplicadas a las organizaciones políticas por infracciones en época electoral puedan ser cobradas. En declaraciones al Diario El Peruano , Castillo refirió que actualmente estas multas son difíciles de cobrar , por lo que deben encontrarse las fórmulas para que puedan hacerse efectivas. Indicó que esto permitiría potenciar la fiscalización de la ONPE y de otras instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE ) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ). El titular de la ONPE , lamentó, además, que no se pueda aplicar el control concurrente en los procesos que se llevan a cabo en el país. " En estos momentos no podemos solicitar información durante la campaña, eso nos recarga el trabajo para el final y también puede perjudicar a los partidos sobre sus ingresos y egresos, porque vamos a conocer después de lo que pasó y no podríamos advertir quizá alguna irregularidad", indicó. En tal sentido, dijo que el control concurrente era algo deseable, ya que brindar información durante la campaña contribuye a la transparencia de los propios candidatos y de los partidos "Este es un punto, y el otro es la capacidad de poder sancionar llegado el caso efectivamente", recalcó el jefe de la ONPE. De otro lado, afirmó que una buena opción para evitar el ingreso de "dinero sucio" a las campañas es que la (ONPE) esté a cargo de la distribución de la publicidad de los partidos y candidatos en los meses previos a los sufragios.