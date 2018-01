/ 08:00.Lima, ene. 01. Durante estas fechas suele aumentar el riesgo de emergencias como los incendios, a los cuales no sólo están expuestas las viviendas sino también las empresas, por lo que resulta necesario tomar las medidas de seguridad del caso. Al respecto, el subgerente de Ingeniería y Prevención de Rímac Seguros, David Pérez Torres, brinda las siguientes recomendaciones para las empresas que aún no cuentan con un seguro contra incendio: 1. Cumplir con las normas de construcción vigente. 2. Tener al día el pago del seguro y actuar como si no estuviese asegurado; es decir, facilitar la reconstrucción del local y los trabajos del ajustador. 3. Contar con sistemas contra incendios apropiados y gestionar adecuadamente los riesgos a los que las empresas se encuentran expuestas, para lo cual se recomienda contar con un asesor o Gerente de Riesgos Interno. 4. Realizar simulacros de evacuación de forma tal que todos los colaboradores sepan qué hacer en el momento de una emergencia. 5. Contar con un seguro adecuado. Pérez Torres, también indicó que en 2017 Rímac Seguros atendió 295 siniestros causados por incendios, los cuales representan un incremento del 2%, en relación al 2016. "Las pérdidas por incendio en lo que va del año suman 29 millones de dólares; es decir, lo que ha pagado RIMAC a las empresas afectadas, lo cual significa 16 millones de dólares más en comparación con el 2016", indicó. Otros siniestros, los cuales suman a la fecha 5,371, están distribuidos en cinco grupos: misceláneo (40%) comprende daños en equipos electrónicos como celulares, laptops, robo y deshonestidad; riesgos de naturaleza (38%) como lluvias, huaicos, aluviones, ventarrones. En tanto, el ramo incendio, terrorismo y terremoto (6 %); Responsabilidad Civil (9%) y los ramos técnicos (7%) comprende construcción y daños en carretera. Bajo nivel de seguro en Pymes Pérez Torres señaló que el porcentaje de pymes que cuentan con un seguro contra incendios es bajo ya que no supera el 10%. "Muchos ven a los seguros como un gasto y no como una inversión para la continuidad de su negocio", advirtió. Es por ello que para asegurar una cultura de prevención, el mercado ofrece a las empresas el Seguro Multiriesgo, el cual brinda coberturas contra daños ocasionados por incendios, inundaciones y otros fenómenos de la naturaleza, protegiendo el patrimonio de las personas contra eventos súbitos e imprevistos. El perfil de empresas que cuentan con un seguro son principalmente las grandes empresas (Primas entre 50,000 y 500,000 dólares) y el segmento corporativo (primas mayores a 500,000 dólares).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi