01-01-17.-Más de 60 personas ingresaron al terreno de la planta transmisora de Radio Fe y Alegría Guajira ubicada en Paraguaipoa, Municipio Guajira del Estado Zulia este 31 de diciembre de 2017 a las 5am y cortaron las guayas de acero produciendo que se derribara la torre de hierro galvanizado de más de 120 metros que se encontraba en mantenimiento, informó la emisora a través de su cuenta en la red social twitter. Una vez en el piso las personas responsables del hecho, claramente identificadas, comenzaron a "picar la torre y las guayas" con hachas y machetes, presumiblemente para ser vendidas como chatarra en Colombia.A las 6:40 am, a solicitud de Radio Fe y Alegría, una comisión de dos funcionarios de Poliguajira se presentaron en el sitio y fueron desalojados por lo responsables del hecho. Nuevamente y a reiterada solicitud de Radio Fe y Alegría a las 8:30am otros dos funcionarios de Poliguajira se apersonaron en el sitio y fue en ese momento que se pudo "dialogar" con los responsables del hecho. Para este momento ya la torre y guayas habían sido picadas y robadas en un 90%."Radio Fe y Alegría entiende, acompaña y vive junto a nuestros compañeros de trabajo de Fe y Alegría en la Guajira la grave situación de hambre y enfermedades que padecemos, pero de ninguna manera avala o puede avalar actos delictivos contra la propiedad nuestra ni de nadie", señala la emisora en su cuenta de la red social. Más adelante agrega: "Sabemos que por la boca nos alimentamos, pero como consecuencia de este robo, por nuestra boca no saldrá la señal con la voz amplificada de reclamo de la Guajira, incluyendo la voz de los ciudadanos y ciudadanas que nos derribaron y nos robaron la torre, voz que transmite la Voz Wayuu para Venezuela y el Mundo".Pondremos la denuncia ante las autoridades competentes, pediremos los apoyos solidarios del caso y seguiremos trabajando como lo hacemos y dijimos desde 1998, "seremos una radio que corra la suerte del pueblo Wayuu".Derriban torre de transmisión de @radiofeyalegria #Paraguaipoa 92.3FM en mcpio #Guajira Zulia. Más de 60 personas la desvalijan. Autoridades policiales y militares aún no hacen acto de presencia 8:20am pic.twitter.com/kv72CLvdUr— Radio Fe y Alegría (@radiofeyalegria) 31 de diciembre de 2017

