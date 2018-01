El reconocido cantante venezolano Jesús "Chyno" Miranda, impresionó con su impecable talento a todos los neoyorquinos que se acercaron al Time Square para recibir el año nuevo.Y aunque el frío que hacía era descomunal, pues quienes hicieron vida en el evento tuvieron que soportar la temperatura que arropó a Nueva York la noche del 31 de diciembre, -12,7 grados centígrados, el ritmo tropical urbano que lo caracteriza puso a bailar y a cantar a más de uno.El exintegrante del dúo Chino y Nacho , tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por todo su repertorio musical y demostró de qué esta hecho a todos los que estuvieron presentes en la importante y reconocida gala.Sin duda alguna la presentación del criollo venezolano en el escenario ubicado en Manhattan marcó pauta. Y tantos kilómetros de distancia no fueron impedimento para disfrutar junto a él y sentirnos orgullos, pues el cantante publicó en su cuenta de Instagram parte de lo que fue su presentación.Es un verdadero sueño hecho realidad haber cantado en #TimesSquare recibiendo el 2018. Dicen que cantar aquí finalizando el año es comenzar el nuevo en grande y lleno de bendiciones. Comparto mi alegría con todos ustedes y le pido mucho a Dios por su salud, prosperidad y felicidad…. gracias por toda su energía no se imaginan lo feliz que me siento 🙏🏼 2018 voy a ti!!!! Gracias @angieestilo por siempre acompañar mi música con tus espectaculares oufits ðŸ"¥ðŸ"¥ðŸ"¥Una publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el Dic 31, 2017 at 9:33 PST2018-01-01Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi