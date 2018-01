El congreso de Estados Unidos (EE.UU.) aprobó el pasado miércoles 20 de diciembre el proyecto de ley tributario impulsado por el Partido Republicano de Donald Trump Esta reforma fiscal, considerada como el mayor recorte de impuestos para las empresas en los últimos 30 años y que además representa una victoria legislativa para el presidente estadounidense, entró en vigencia este 1 de enero.>> Senado de EE.UU. aprueba polémica reforma tributaria de Trump ¿De qué se trata?Las modificaciones al sistema tributario reducirán el Impuesto sobre la Renta (ISR) tanto para las empresas como para algunas de las familias más ricas; reduciendo la carga impositiva efectiva para ese sector en 14 puntos (pasando de un 35 a un 21 por ciento).Today, it was my great honor to sign the largest TAX CUTS and reform in the history of our country. Full remarks: https://t.co/kMxoxEB68G pic.twitter.com/OeAoA0sLfx— Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 22 de diciembre de 2017

