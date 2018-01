Cada uno de ellos recibió el año a su estilo, algunos en familia, otros con amigos, mientras que unos decidieron hacer en pareja, el hecho es que todos lo recibieron con una gran sonrisa en sus rostros y convencidos de que este 2018 estará lleno muchos éxitos.El exitoso venezolano Sixto Rein lo recibió rodeado de familia, y en su cuenta en la red social de la camarita no faltaron las bendiciones y agradecimientos a Dios."FELIZ AÑO NUEVO 2018!!! Rodeado de familia y lleno de agradecimiento por todas las enseñanzas DIOS TE AMO PAPÁ!!! DESEANDO LO MEJOR DEL MUNDO PARA LOS MÍOS ORIGINALES!!!", escribió el intérprete de "Estoy".FELIZ AÑO NUEVO 2018!!! Rodeado de familia y lleno de agradecimiento por todas las enseñanzas DIOS TE AMO PAPÁ!!! DESEANDO LO MEJOR DEL MUNDO PARA LOS MÍOS ORIGINALES!!! E M P E Z O W E S T O!!!!Una publicación compartida de 6TO (@sixtorein) el Dic 31, 2017 at 8:45 PSTLos actores venezolanos Yul Bürkle y Scarlet Ortiz lo recibieron más enamorados que nunca y por su puesto en compañía de su "princesita" Barbara Brianna .Esperando el fin del año 2017 y muy agradecido con todas las personas que nos regalan tanto amor por aquí . Les deseo que la rueda de la fortuna siempre esté con todos y que Dios nos Bendiga .Una publicación compartida de Yul Bürkle (@yulburkle) el Dic 31, 2017 at 5:07 PST"Feliz 2018 para [email protected] que sea un año cargado de puras cosas positivas. Gracias 2017 por tanto" fueron las palabras que escribió Rosmeri Marval en su cuenta de Instagram en la que posteó un fotografía junto a su esposo Aran de las Casas , ambos vestidos de blanco.Feliz 2018 para [email protected] 🎉🎉🎉 que sea un año cargado de puras cosas positivas 🙏🏼 Gracias 2017 por tantoUna publicación compartida de Rosmeri Marval (@rosmeoficial) el Dic 31, 2017 at 7:56 PSTLa exmiss Carolina Indriago se mostró solo con su "barrigota" para desearle un feliz año a su "familia de Instagram" con la que viene haciendo vida e interacción antes y durante su embarazo."Feliz año mi gente gracias por siempre estar y seguir formando parte de esta familia en Instagram, besos y un millón de bendiciones para ustedes en este nuevo año se les quiere", escribió junto a la instantánea.Feliz año mi gente 🎇🎆 gracias por siempre estar y seguir formando parte de esta familia en Instagram, besos y un millón de bendiciones para ustedes en este nuevo año ðŸ'‹ se les quiere 🥂🍾 #happynewyear #newyear #miprincipeyyoUna publicación compartida de Carolina Indriago (@carolindriago) el Dic 31, 2017 at 11:51 PSTCon una copa de champagne muy cerca del mar y rodeado de fuegos artificiales lo recibió Luciano de Alessandro . "Feliz ¡Añoooo! feliz 2018 bendiciones para todos bendiciones para todos se les quiere".Feliz 2018!!!! 🍾🎉🙏❤Una publicación compartida de Luciano D'Alessandro (@lucianodalessandro) el Dic 31, 2017 at 6:24 PST2018-01-01Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi