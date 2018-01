El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado hoy en unos mil millones el coste económico que ha tenido el planteamiento independentista en la economía catalana en el cuatro trimestre del pasado año.En una entrevista en la SER, De Guindos ha explicado que esta cifra responde a la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán -del entorno del 0,9% al 0,4%- en el cuarto trimestre, que se eleva a 200.000 millones de euros.Por ello, ha deducido que la crisis política ha podido costar ya "perfectamente" unos mil millones de euros al crecimiento económico, "castigado" por el planteamiento independentista.Según el ministro, esta desaceleración pone de manifiesto la "enorme inquietud y desconfianza" que generaron las anteriores decisiones de la Generalitat.De Guindos ha señalado que espera que el futuro gobierno catalán sea consciente de estos costes y abandone la "vía unilateral" y se centre "en el día a día" y en las "necesidades básicas" de la sociedad catalana, después de que se haya puesto de manifiesto, a su juicio, que la vía unilateral "no va a ningún sitio".Convencido de que el puesto en el BCE será para España Por otra parte, el ministro ha expresado también su confianza en que España obtendrá la vicepresidencia del Banco Central Europeo que quedará vacante en enero, un puesto para el que no se ha querido postular porque, según ha defendido, no tiene que ser él "necesariamente" quien lo ocupe.De Guindos ha recalcado que "lo importante" es que España consiga el puesto que el Eurogrupo votará en el mes de febrero y tendrá que ser ratificado por el Consejo Europeo.Según De Guindos, España ha hablado sobre la vicepresidencia del BCE hace tiempo con el gobierno alemán y va a recuperar una posición "fundamental" en un momento delicado.El titular de Economía no ha querido pronunciarse sobre si él será candidato y, a este respecto, ha insistido en que no va a "especular" en ese sentido o sobre una posible reforma del gobierno vinculada a esa hipotética salida.A su juicio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabe lo que tiene que hacer y "evidentemente" si alguien del Gobierno se va, esa plaza "se tendrá que cubrir". "No tengo que ser yo necesariamente", ha recalcado De Guindos.Sobre el sector bancario, De Guindos ha considerado que Bankia, que actualmente está finalizando su proceso de fusión con BMN, se va a privatizar en función de las circunstancias específicas del mercado.En su opinión, va a generar "muchísimos recursos" al Estado porque es una entidad que "vale mucho" por ser el "banco más solvente de España" y porque si se elevan los tipos de interés va a tener una "revalorización muy importante", de entre el 30 y el 50%.Según el ministro, una subida de tipos para el sector bancario sería positiva y para la economía española, en la medida en que fuera consecuencia de una "normalización" de la situación europea, no sería malo.A este respecto, De Guindos ha advertido de que no es lógico que el euríbor esté en tipos negativos, por lo que considera que los tipos de interés tienen que subir, posiblemente de forma moderada, en torno al medio punto.Ha manifestado no tener "ni idea" sobre posibles fusiones bancarias en España, y a este respecto simplemente ha indicado que lo que sería bueno es que hubiera fusiones transfronterizas en Europa.

