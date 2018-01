/ El 2017 fue otro año en el que la economía venezolana cerró con indicadores pocos alentadores para la población, cuyo bolsillo se ve golpeado día tras día, por los altos costos de los alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.A ello, se suma la creciente inflación, la escasez de efectivo, así como el incremento desmedido del dólar paralelo y el estancamiento de la producción nacional.Aunque no hay cifras oficiales desde el Banco Central de Venezuela (BCV), la Asamblea Nacional (AN) se ha dado a la tarea de publicar los porcentajes de indicadores económicos, entre ellos, el de la inflación acumulada en el país.Y es que según las cifras emitidas el pasado 7 de diciembre por el Parlamento nacional , la inflación acumulada en Venezuela hasta el mes de noviembre, alcanzó el 1.369%.El diputado y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado , aseguró que la inflación para el mes de noviembre fue de 56,7 %."Esto implica que la inflación acumulada en los 11 primeros meses del año es 1.369 %", detalló.El parlamentario dijo, que en una estimación "bastante conservadora" , se esperaba que el año cerrara con una inflación que oscilará entre el 2.000 y 2.100%. De concretarse, sería la inflación más alta de la historia del país.El diputado también afirmó que la creciente inflación se debe a la caída de la producción petrolera y al aumento de la masa monetaria "para financiar a las empresas del Estado".Gobierno esperanzandoPese al escenario poco esperanzador, el presidente de la República, Nicolás Maduro , ha reiterado en diversas ocasiones que el 2018 será el año de la "superación de los problemas económicos".El jefe de Estado también ha prometido que este año será de expansión y recuperación económica."Será un año de expansión, de las fuerzas revolucionaria, de consolidación de la paz, de expansión, de la esperanza nacional, de recuperación y superación de los problemas económicos”, dijo el Presidente a finales del pasado mes de noviembre, mientras ratificó que las condiciones de la economía se deben a la llamada guerra económica.Lo cierto es que sin aún verse el arranque de los llamados 15 motores productivos y la Agenda Económica Bolivariana para diversificar la economía, el pasado 3 de diciembre, Maduro anunció la creación de la Criptomoneda.La nueva modalidad estará respaldada por las reservas petroleras, de oro, gas y diamantes.“Vamos a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras, para avanzar en materia de soberanía monetaria. Esto va a permitir avanzar a nuevas formas de financiamiento internacional “, explicó en aquella ocasión el Presidente.El Gobierno también aprobó la creación del Observatorio de BlockchainBase como base institucional, política y jurídica para la elaboración de la criptomoneda.Además, desde el Ejecutivo se impulsa un proceso de diálogo con la oposición en República Dominicana, con la mirada puesta en el cese de las sanciones económicas impuestas desde Estados Unidos y la Unión Europea contra el país, y particularmente contra funcionarios del Gobierno venezolano.Ante este panorama, los venezolanos aún siguen esperando medidas contundentes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instancia que prometió desde su instalación emitir acciones para recuperar la economía nacional.Incumple pagosEn medio de la agudización de la crisis económica y la falta de medidas oficiales, el pasado 8 de diciembre, la agencia calificadora S&P declaró en default a Venezuela por incumplir el pago de dos bonos correspondientes a una deuda de 183 millones de dólares.Desde la agencia se alertó que Venezuela “podría de nuevo incumplir un pago en sus obligaciones de deuda” en los próximos tres meses. Venezuela incumplió el pago de 183 millones de dólares para los cupones de sus bonos globales con vencimientos en 2023 y 2028 dentro del período de gracia de 30 días”, detalló.En tanto que desde Petróleo s de Venezuela (Pdvsa), declarada también en default parcial por agencias calificadoras y un grupo de acreedores, se aseguró que se dio inicio el pago de 233 millones de dólares de intereses de bonos.Asimismo, desde la estatal petrolera se ratificó la solvencia y solidez de la industria.Proyecciones poco optimistasPese a las promesas del Gobierno nacional de iniciar acciones, que permitirán recuperar la economía en el 2018, especialistas coinciden en que el escenario económico para este año es poco optimista.El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León , explicó que al mirar las proyecciones de este año, hay pocas razones para ser optimista."Pinta muy mal. En materia política, los cambios lucen esquivos y llegaremos con dos derrotas relevantes de la oposición que parecen fortalecer la posición del chavismo ", expresó el especialista en un artículo de opinión publicado el 3 de diciembre y titulado ¿Algo bueno para 2018?En el mismo, León calificó como "terrible" el hecho de que Venezuela haya tocado el techo de la hiperinflación.Asimismo, advirtió que el país registrará "el impacto demoledor" de la hiperinflación y un mayor empobrecimiento de la población y del sector empresarial."Pero hay algo en lo que podemos cifrar alguna esperanza. Esta podría ser la fase final de la cadena de deterioro de un modelo económico errado, cuyo fracaso está cantado desde el principio", agregó.Apuntó que, según la historia, la hiperinflación no suele durar mucho tiempo sin que las presiones económicas obliguen al Gobierno "a provocar cambios económicos severos"."Con hiperinflación en desarrollo, las acciones de control, amenaza y sustitución de lo público por lo privado son inútiles. El deterioro que causa es tan grande que se generan demandas de cambio en el pueblo, que son imposibles de ignorar por parte del gobierno ", subrayó.El profesor universitario también puntualizó que es probable que en el 2018, el Gobierno tome una decisión de ajuste económico."La incertidumbre parece ser cuándo el Gobierno podría tomar una decisión de ajuste, y 2018 parece probable. La economía es mucho más rebelde que el pueblo. Se niega a que la mareen con discursos populistas. Busca su cauce como sea. No se puede doblegar con decretos ", sentenció.León, del mismo modo, afirmó que en medio del proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, la probabilidad de acuerdos económicos es muy superior a la de acuerdos políticos."Vista la necesidad inminente de cambios en materia económica para surfear el colapso de la hiperinflación y devaluación, al Gobierno debería convenirle lograr acuerdos de flexibilización con la oposición y el sector privado para compartir el costo político de los cambios indispensables", añadió.Señaló que es imposible mantener abastecimiento, sin permitir a las empresas recuperar los costos de reposición.La incertidumbre del verdeEn las últimas semanas del año 2017, los venezolanos añadieron otro factor de estrés a su escenario económico: el incremento desmedido del llamado dólar paralelo.Y es que el billete verde superó el primero de diciembre la barrera de los 100 mil bolívares y se ubicó en 103 mil 024 bolívares por dólar.El valor de la moneda, que no es oficial, incide en el alza de los alimentos, las medicinas y artículos de primera necesidad para la población venezolana.