/ Washington.- Las elecciones legislativas de medio mandato marcarán el devenir político de 2018 en Estados Unidos, en lo que tradicionalmente es considerado un referendo sobre el presidente en el cargo, en este caso el impopular Donald Trump , y donde los republicanos buscarán mantener su mayoría en el Congreso..EFEA partir de marzo, toda la atención en Estados Unidos se centrará en las elecciones legislativas y los políticos se sumergirán de lleno en campaña, mencionó Efe.El objetivo de los republicanos es romper la tradición, que apunta que el partido del presidente en ejercicio suele perder una media de 32 asientos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, fruto del desgaste de gobierno.En los comicios de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado.En la Cámara Baja los republicanos cuentan con una mayoría de 24 legisladores, mientras que en la Cámara Alta la ventaja es exigua y apenas es de dos senadores.“La historia dice que vamos a perder la mayoría. Nuestro trabajo es desafiar la historia”, dijo Cory Bliss, director ejecutivo del Congressional Leadership Fund, uno de los principales comités republicanos de acción política, los conocidos como “súper PAC”, en una entrevista en la cadena NBC.Foto: Proc/JFIF/EFE Trump tiene en la mira legislativas de 2018 en tuits de Fin de Año Trump , quien ha cosechado innumerables controversias y ha atacado sin tregua a la prensa, cuenta con uno de los niveles de popularidad más bajos de la historia reciente, con solo un 37 % de los estadounidenses mostrando su respaldo a la labor del magnate.No obstante, los republicanos confían en que la recientemente aprobada reforma fiscal, que incluye notables recortes de impuestos para empresas y en menor medida para los trabajadores, les ofrezca respaldo cuando los ciudadanos vean ampliarse sus nóminas.“¿Por qué querrían los votantes inteligentes enviar a demócratas al Congreso en 2018, cuando sus políticas acabarán completamente con la gran riqueza creada durante los meses desde la elección (presidencial de 2016)?”, escribió hoy Trump en un tuit.“La gente está mucho mejor ahora, sin mencionar a ISIS (Estado Islámico), los veteranos, los jueces, la dureza en la frontera, la Segunda Enmienda, los recortes de impuestos y más”, agregó.Los republicanos creen también que el mapa les favorece, ya que los escaños más disputados en esta ocasión en el Senado se encuentran en manos demócratas: Indiana, Missouri, Virginia Occidental y Dakota del Norte. Y estos estados fueron ganados cómodamente por Trump en las elecciones presidenciales de 2016.Por su parte, el senador por Nevada Dean Heller es el único republicano en liza en un estado ganado por Hillary Clinton el pasado año.Ante este panorama, los demócratas parecen más confiados en dar la sorpresa en la Cámara de Representantes y apuntan a lo ocurrido en la reciente elección especial por el Senado en Alabama, donde el republicano Roy Moore, acusado por varias mujer es durante la campaña de abuso sexual cuando eran menores, en la década de 1970, perdió ante el demócrata Doug Jones.El estado sureño, uno de los más conservadores del país, no escogía a un demócrata como senador en más de un cuarto de siglo.“La lección de Alabama es que si presentas al candidato adecuado y el ambiente es el correcto, entonces nada sale del ámbito de lo posible”, explicó Lynda Tran, analista demócrata del grupo 270 Strategies, cercano al expresidente Barack Obama Los demócratas consideran fundamental convertir la ola de indignación generada por el polémico estilo y las políticas de Trump , especialmente entre las mujer es, jóvenes y minorías raciales, en entusiasmo para sus candidatos en la Cámara.Una encuesta de este diciembre de NBC y el Wall Street Journal sobre intención de voto en las legislativas muestra a los demócratas con una leve ventaja de 4 puntos sobre los republicanos.“La baja popularidad récord de Trump , no la aprobación de la reforma fiscal, explica en gran medida la creciente ventaja de los demócratas ante la pregunta general sobre a quién votarían si las elecciones se realizasen ahora”, apuntó Karlyn Bowman, investigadora del American Enterprise Institute, centro de estudios de tendencia conservadora en un reciente artículo. Ahora tienen un gran futuro, y recién comienza”, escribió Trump desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida Luego, el presidente se enfocó en las cruciales elecciones legislativas de noviembre de 2018, cuando los republicanos tendrán que defender su mayoría. “¿Por qué los votantes inteligentes querrían poner a los demócratas en el Congreso en 2018 cuando sus políticas aniquilarán la enorme riqueza creada en estos meses?”.El presidente encara 2018 con el grado de aprobación más bajo de todos sus antecesores de la era moderna tras un año en el cargo, en el que ha destrozado expectativas políticas, tensó las alianzas del país y revivió la controversia sobre la raza y la inmigración. Trump fue más allá de la economía en la lista de lo que ve como promesas de campaña cumplidas, y evocó la lucha contra ISIS , la reforma del programa de veteranos, la defensa del derecho a portar armas (basado en la segunda enmienda de la Constitución), las nominaciones de magistrados republicanos y su promesa de reforzar la frontera con México."La gente está mucho mejor ahora", escribió.Célebre por sus tuits directos, a veces contundentes, que marcaron una campaña sin precedentes en Estados Unidos y un comienzo de mandato tormentoso, Trump defendió el sábado su fuerte uso de las redes sociales atacando otra vez a los grandes medios, uno de sus objetivos favoritos, a los que acusa de dar "noticias falsas"."Utilizo las redes sociales no porque me gusta, sino porque es la única forma de luchar contra la MUY deshonesta e injusta 'prensa'", afirmó.