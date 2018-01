Bernabé Moya perdió a su concubina y al hijo de cinco meses que esperaban ambos en el sitio menos esperado. El 31 de diciembre, Alexandra Conopoi, joven de 18 años, fue asesinada por un guardia nacional, presuntamente ebrio, que disparó a mansalva a quienes hacían una cola por pernil en el en las adyacencias de un módulo de la Guardia Del Pueblo Tricolor, ubicado entre los Kms 0 y 1 de la carretera nueva Caracas - El Junquito.Según el testimonio de este familiar, la fémina estaba en el sitio tras salir sorteada con medio Pernil. “Solo llegaron 15 perniles para 60 familias. Hicieron cola toda la noche y en la madrugada el guardia los mando a irse y comenzó a disparar. Estaba borracho", relató en un video difundido por la periodista Beatriz Adrián.Solo en Venezuela : Embarazada salió a buscar pernil y consiguió la muerteEn el incidente en que también resultó herido un hermano de Moya, el uniformado que acabó con la vida de Conopoi disparó contra todos, incluso contra los niños presentes ene l sitio.Según la versión recogida por la comunicadora, los deudos aseguran no haber recibido apoyo de ninguna autoridad gubernamental y no cuentan con dinero para los gastos fúnebres.Testimonio esposo de la joven Alexandra Conopoi, asesinada por un GNB: "Ella salió sorteada" con medio Pernil. Solo llegaron 15 perniles para 60 familias. Hicieron cola toda la noche y en la madrugada el guardia los mando a irse y comenzó a disparar. "Estaba borracho" pic.twitter.com/iXd4RdoNyH— Beatriz Adrián (@Beadrian) December 31, 2017Familia de la joven asesinada por un GNB mientras esperaba el Pernil no ha recibido apoyo de ninguna autoridad gubernamental y no tienen dinero para los gastos funebres. Aseguran que el Guardia disparó contra todos incluso habían niños y que estaba bajo efectos de alcohol y droga pic.twitter.com/vRQTmVZffQ— Beatriz Adrián (@Beadrian) December 31, 2017Al lugar donde asesinaron a la joven embarazada iban a llegar 15 perniles que tuvieron que sortear entre más de 60 familias. Ella fue al lugar como muchos a hacer fila toda la noche, ya que había salido beneficiada en el sorteo. Aseguran que el Guardia los mando a irse y disparó pic.twitter.com/OknuxSFsYT— Beatriz Adrián (@Beadrian) December 31, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi