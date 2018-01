¡Compra tus entradas de Viña Rock 2018 aquí!Desde 55€ + gastos (hasta el 07.01.2018 o fin existencias)http://www.vina-rock.com/entradas/Los Tuents by Tuenti, la moneda oficialCon los Tuents podrás comprar la bebida en todas las barras de Viña Rock. Al finalizar el festival podrás canjear los Tuents que te sobren por GB para tu móvil si te pasas a Tuenti, en www.gigastuenti.esPromo bebida Tuents by TuentiComida y bebidaEn el recinto de conciertos del festival no se puede introducir ni comida ni bebida. En diferentes espacios del recinto encontrarás puestos de comida y barras en los que podrás adquirir comida y bebida.Comida y bebidaServicios químicosHabrá servicios químicos distribuidos por todo el recinto de conciertos y la zona de acampada. Recuerda que todos haremos uso de ellos, por lo que intenta dejar el servicio tal y como te gustaría encontrarlo.WC’s y duchasDuchasHabrá duchas de agua caliente en la zona de acampada que tendrán un coste simbólico. Podrás adquirir un bono con el usar las duchas ilimitadamente. Haz un buen uso de ellas y deja las instalaciones tal y como te gustaría encontrarlas.Bono duchaRecarga de móvilesLa zona de acampada contará con un servicio de pago de recarga de móviles.EntradasLa organización advierte que la compra de abonos fuera de los canales oficiales supone un riesgo para el asistente, pudiendo estar adquiriendo entradas duplicadas o falsas con las que se denegaría el acceso al festival. La organización realizará validación electrónica del 100% de las entradas, negando el acceso a toda aquella entrada que ya haya sido previamente validada o adquirida fuera de los canales oficiales del Festival (Viña Rock, Ticketea).Entradas Viña Rock 2018Entradas de díaNo hay entradas de día a la venta. Únicamente el abono + zona de acampada que sirve para disfrutar de todo el festival, independientemente de los días que vengas.Entradas Viña Rock 2018Problemas con las entradasSi te surge algún problema a la hora de comprar las entradas, escribe a Ticketea: [email protected] Si has perdido el email donde te enviaron las entradas, escribe a Ticketea: [email protected] ¡Ellos te ayudarán!No se pueden modificar los datos de los asistentes facilitados durante el proceso de compra. Se realizará la validación electrónica del 100% de las entradas. Durante este proceso, no se comprobarán los datos del asistente, sino el código de la entrada, no permitiendo el acceso al festival a toda persona con una entrada que haya sido previamente validada o adquirida fuera de los canales oficiales (Viña Rock / Ticketea).Zona de acampadaSe podrá acampar desde el viernes 27 de abril a partir de las 16:00 horas, hasta el martes 1 de mayo a las 14:00 horas. El derecho de acampada se adquiere con la adquisición de la entrada de Viña Rock, pudiendo acampar en cualquier momento entre las fechas señaladas. En la zona de acampada se puede introducir tanto comida como bebida. En el recinto de conciertos no se puede acceder con comida ni bebida. No se podrá utilizar camping gas en la zona de acampada.No hay una zona habilitada para caravanas y/o furgonetas pero podréis estacionarla en los alrededores de la zona de acampada sin problema alguno.Zona de acampadaMenores de edadLos menores que tengan menos de 16 años deberán entrar al recinto con su padre, madre o tutor legal y presentar en el festival la autorización de menores firmada junto a su DNI.Los menores que tengan 16 o 17 años deben presentar en el festival la autorización de menores firmada por el padre, madre o tutor legal junto a su DNI.Los menores de 9 años podrán acceder de forma gratuita al festival acompañados del padre/madre/tutor y la autorización correspondiente.Debes descargar el formulario de autorización de menores aquí: www.vina-rock.com/entradas/autorizacion-de-menores, imprimirlo y que tu padre, madre o tutor legal lo firme para que puedas presentarlo en el festival cuando llegues.Menores de edadFesti BoxFestiBox es un servicio de consignas que te permite guardar todos tus objetos de valor de forma segura durante todo el festival.BusesTenemos buses oficiales de DeFestivales con salidas desde más de 30 ciudades que te llevan al recinto del festival:www.vina-rock.com/entradas/busSi tienes alguna duda respecto a los buses (horarios, salidas, ciudades, etc…), ponte en contacto con DeFestivales en [email protected] Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi