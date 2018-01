/ Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, envió este domingo 31 de diciembre un mensaje de fin de año a los venezolanos.Mediante un video publicado en Youtube, el líder opositor en el exilio se mostró junto a su esposa, Mitzy Capriles de Ledezma. En el audiovisual se observan imágenes de los hechos violentos ocurridos desde abril alternado con paísajes venezolanos.El ex alcalde expresó: "Debemos tener claro que la indignación por sí sola no basta, se requieren actos de solidaridad, asumir riesgos y una determinación que impidan que la dictadura perpetúe la confusión moral y el caos económico"Estos últimos años nos han robado todo, menos nuestra esperanza" al mismo tiempo que aseguró que van a reemprender las movilizaciones de forma continua dentro y fuera del país.Ledezma también indicó que se honrará a los mártires "cumpliendo sin vacilaciones la agenda que dictó la ciudadanía el pasado 16 de julio".El dirigente opositor expresó: " Venezuela es más grande que esa inmensa dificultad que nos perturba" confía en que solo es necesario el talento del venezolano.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi