Diego Costa regresó al Atlético de Madrid oficialmente y su bienvenida se celebró este 31 de diciembre en el estadio Wanda Metropolitano.El hispano-brasileño no pudo esconder su felicidad por regresar al Atlético en un día muy emotivo: "Quiero dar las gracias al club por el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí. Lo agradezco de corazón. Me he preparado bien y estoy ansioso por jugar y ayudar al equipo".Enrique Cerezo, en nombre de todo el club, quiso recibir al jugador de nuevo con unas bonitas palabras: "El futbolista que nos acompaña no necesita presentación en nuestro club porque el Atlético es su casa. Hoy damos la mejor bienvenida a un extraordinario delantero, una formidable persona y a un gran amigo: Diego Costa". Justo antes del entrenamiento que el equipo iba a realizar ante la afición se produjo un momento muy emotivo. Diego Costa se reencontró con la afición rojiblanca. El jugador salió al césped del Wanda Metropolitano y 25, 234 personas corearon su nombre.