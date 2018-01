¡Nueva y definitiva ubicación con bungalows, piscina, tres escenarios, feria del disco y Fuzz Market especial Record Store Day, restaurantes, fiestas, pinchadas y conciertos día y noche!Fuzzville!!! #4 se celebrará los días 19, 20, 21 y 22 de abril de 2018 en el resort Magic Robin Hood (Benidorm), una auténtica villa con temática medieval que abre sus puertas para convertirse durante todo un fin de semana en la villa del garage y del punk rock. En el resort Magic Robin Hood te ofrecemos bungalows de madera con todos los extras, piscina temática, restaurantes, tres escenarios, feria del disco, Fuzz Market, zonas de esparcimiento, y una agenda de conciertos, fiestas y pinchadas que van desde la mañana… ¡hasta el siguiente amanecer!·ATENCION·¡¡¡Primeros confirmados en la villa del Fuzz!!!NEW BOMB TURKS (USA), THE DETROIT COBRAS (USA), THE STEMS (AUS), DOWNTOWN BOYS (USA), SEX MUSEUM (ESP), NUEVO CATECISMO CATÓLICO (ESP), LES LULLIES (FR), THE CAVEMEN (USA), LOS CHICOS (ESP), FOGBOUND (ESP), HOMBRE LOBO INTERNACIONAL (ESP)…¡¡Primeros packs con alojamiento y abonos ya a la venta AQUÍ !!!¿Quieres recibir las alertas y enterarte de todo antes que nadie?PRÓXIMAMENTE podrás apuntarte a nuestra newsletter AQUÍhttp://fuzzville.es/abonos/Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi