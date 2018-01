La 69ª edición de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell se celebrará del 31 de enero al 4 de febrero de 2018, así lo ha confirmado el director de la Volta, Ángel Casero, en un desayuno informativo que ha mantenido esta mañana con los medios de comunicación.En 2018 la primera etapa de la prueba partirá desde la provincia de Castellón. En este sentido el director de la Volta ha explicado que se está perfilando si se empieza con una contrarreloj por equipos, como en la edición pasada o no. "Empezar con una crono es bueno para que los ciclistas puedan probar sus equipos". "Intentaremos que no sea plana para que las diferencias entre equipos no sean tan grandes y estamos pensando que se den bonificaciones, pero tenemos que perfilarlo", ha matizado Ángel Casero.Asimismo, la etapa reina será en la provincia de Alicante y finalizará en un puerto muy importante. El director de la Volta ha comentado que "no podemos desvelar el nombre porque nos debemos a los Ayuntamientos que participan y serán ellos los que presenten cada etapa".Respecto a la última etapa, será en la provincia de Valencia y terminará de nuevo en la Plaza del Ayuntamiento de la capital del Túria. "El espectáculo en el centro de la ciudad es inigualable e interesante tanto para la población, que ve de cerca a los corredores, como para la televisión ya que las imágenes son espectaculares", ha dicho Ángel Casero.Durante el encuentro informativo Ángel Casero señaló que ya hay equipos interesados en esta edición, y se espera que el colombiano Nairo Quintana, ganador de la 68ª VCV Banc Sabadell, esté de nuevo en la salida "ya que su victoria supuso un impacto mediático para la Volta con mucho valor", añadió el director de la Volta. Asimismo, se contará con un máximo de 25 equipos dentro de los cuales habrá de nuevo 12 equipos de World Tour. Una novedad a destacar es que 2018 se ha limitado la participación de cada equipo a 7 corredores "ya que la Vuelta pasa por poblaciones con badenes y con calzadas estrechas y es un modo de garantizar la seguridad de los ciclistas", dijo el director de la Volta.Más sobre Eurosport Para el director de la Volta su objetivo es claro y dijo que desde la Organización se está intentando que sea un evento de magnitud a nivel internacional y en 4 ó 5 años estar en la categoría World Tour. "La meta es esa aunque sabemos que es difícil", expresó Ángel Casero.Otro dato a señalar es que Eurosport seguirá siendo la televisión oficial de la Volta hasta 2019 "y seguiremos con su emisión en 59 países como mínimo en 2018", matizó el director del evento ciclista.Balance positivo 2017Durante su intervención Ángel Casero dijo estar muy contento con la edición pasada en la que se obtuvo un impacto mediático con valor de 3.133.984 euros y con una cifra de 13.950.000 de espectadores. En este sentido el director de la Volta dijo que "estos datos demuestran que el evento se está consolidando, la voluntad de la Organización de la Vuelta era recuperar un evento histórico en la Comunidad Valenciana desde 1929, y a pesar de dos o tres intentos finalmente se pudo organizar".Asimismo, Ángel Casero agradeció la implicación y apoyo recibido al Ayuntamiento de Valencia, presente a través de su concejala de Deportes, Mayte Girau y el gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Deportes, José Vicente Berlanga, así como a Fernando Carrós, director Comercial Territorial zona este del Banc Sabadell quien representó al principal patrocinador de la Volta en este acto. Además, también mencionó el esfuerzo de todos los Medios de Comunicación por cubrir y difundir la Volta todos los días.https://www.vueltacv.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi