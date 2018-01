/ La cifra de muertos en las manifestaciones de protesta contra las políticas económicas del gobierno del presidente iraní, Hasan Rohaní, asciende a 10, informó hoy la televisión estatal.Los informes oficiales hablan de heridos pero no los cuantifican, y los detenidos ya son 200 en unas protestas contra el régimen que comenzaron el pasado jueves en la ciudad de Mashad y continuaron en otras ciudades del país.Rohaní dijo hoy que los enemigos de la República Islámica de Irán no toleraron los éxitos que obtuvo su país con el acuerdo nuclear y en la región y que, para vengarse, estimularon a la gente para que protestase."Nuestro progreso para ellos era intolerable, nuestro éxito en el mundo de la política ante Estados Unidos y el régimen sionista (en referencia a Israel) fue intolerable para ellos", dijo hoy Rohaní en una reunión con los jefes de las comisiones del Parlamento del país, en declaraciones difundidas por la agencia local iraní ILNA.Rohaní explicó que su gobierno ha tenido muchos éxitos, como el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con las seis grandes potencias mundiales y "el papel importante y básico" de Irán en la eliminación del terrorismo de la región.El presidente se quejo de las criticas internas contrarias al acuerdo nuclear y pidió que se aprecie el esfuerzo y logro de su gobierno.A nivel interno, Rohaní dijo que el empleo era su prioridad porque "no hay mayor peligro que el desempleo" y reiteró que su gobierno ha creado 700.000 empleos, que a su juicio es un cifra considerable.Reconoció que hay problemas en el país que deben de ser solucionados y que el pueblo tiene derecho a criticar, pero que "hay que elegir la manera y la vía legal para expresar la critica".Subrayó que la mejor respuesta es que "el Parlamento, el Gobierno, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y todos los responsables del país estén juntos y unidos", independientemente del partido político al que pertenecen.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi