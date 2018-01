/ Durante estas fechas navideñas es casi imposible rechazar las celebraciones que puedan llevarnos a un exceso de tragos. El dolor de cabeza, las náuseas y la sequedad del paladar son los síntomas de protesta del organismo tras una noche de sobredosis en brindis, por eso te presentamos algunos remedios caseros para combatir el ratón (resaca) y que vuelvas a tus sanos cabales.Esto es lo que sucede cuando ingieres demasiado alcohol:° El cuerpo produce más orina.° Hay una respuesta inflamatoria del sistema inmune que hace difícil retener cosas en la memoria.° Irrita la mucosa del estómago lo cual aumenta la acidez que provocan náuseas.° Produce la expansión de los vasos sanguíneos ocasionando el molesto dolor de cabeza.Para disminuir los efectos de la bebida toma en cuenta estos remedios caseros:– Jugo de tomateCuando bebes pierdes electrolitos, minerales presentes en la sangre que llevan los fluidos por en el organismo y mantienen su equilibrio. El tomate contiene estos minerales en abundancia, así que usar la licuadora para preparar un jugo de tomate ayudará a que tu cuerpo se recupere más rápido del ‘ratón’.– FructuosaEsta azúcar en tu cuerpo ayuda a metabolizar el alcohol. Para obtener altos niveles de fructosa puedes consumir naranja, mandarina y guayaba. Estas frutas, además, levantan la presión arterial y reponen al cuerpo de muchos minerales y vitaminas perdidos durante la ingesta de alcohol, lo cual te harán sentir mejor.– Caldo o sopaDurante la resaca es muy probable que los desayunos como arepas, pan y huevos no son nada apetecible. Por eso es buenísima una sopa, baja en grasa y rica en sal para poder regresar los niveles de tu cuerpo a la normalidad. Además, es bastante buena para también bajar de peso.– CaféBeber un par de tazas de café te aliviará el malestar ya que esta sustancia es un vaso-constrictor que ayuda a reducir la hinchazón de los vasos sanguíneos, responsables del dolor de cabeza. Recuerda no tomar demasiado café, de lo contrario podrías sufrir los efectos secundarios de este junto con los efectos secundarios del alcohol.– El camburEs uno de los remedios más simples y efectivos para cuando te sientes mal después de algunas copas de más. La razón es bastante simple. Durante el consumo de alcohol, tu cuerpo pierde muchas de sus reservas de potasio. Es un mineral necesario en el cuerpo para mantener una presión arterial a niveles normales.Por eso el plátano es uno de esos remedios más fáciles y casi instantáneos para curar el malestar después de una noche de fiesta.– Té de jengibreMuy bueno para eliminar las nauseas, no sólo después de una noche de copas, sino también en el embarazo. También ayuda a que tu estómago se sienta mucho más calmado. El jengibre es una combinación ganadora a la hora de buscar algo que calme el malestar del día siguiente.– Limón¿Por qué el limón es tan buen remedio para curar la resaca? Bueno, a pesar de su sabor ácido, también contiene fructosa. Además, asiste para nivelar el PH del cuerpo y bajar los efectos del alcohol. También ayuda a limpiar el hígado de todas esas sustancias con que lo bombardeas en las noches de fiesta.– Té de mentaUn remedio bastante antiguo para los estómagos inquietos. Prepara una taza de té de menta y tómalo despacio, si no te gusta mucho la infusión puedes masticar las hojas.– Tomar mucha aguaEs la cura básica para la resaca, porque lo primero que hace es que te deshidrates. Es un buen método preventivo para no sufrirla, si llegas a casa y tomas mucha agua, hay menos posibilidad de que te sientas demasiado mal al día siguiente.La conclusión, aunque muy evidente, la única manera de evitar la resaca es no beber alcohol o hacerlo de forma moderada.Noticia al Día/AgenciasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi