/ El deber llama y a Deyna Castellanos este año le tocó cumplir, una vez más con los colores de la Vinotinto. La atacante maracayera recibió el Año Nuevo en la concentración de la Vinotinto Sub-20 , que se prepara en Mérida para el venidero Sudamericano de la categoría.A través de sus redes sociales , la delantera del Florida State University compartió fotografías de lo que ha sido su cierre de 2017, un año cargado de muchos logros personales para la venezolana.Además de sus compañeras de selección, Deyna compartió las últimas horas de 2017 y las primeras de 2018 con su madre, Yrene, con quien además hizo un recorrido por el Teleférico Mukumbarí.Les deseamos a todos un 2018 lleno de éxito y alegría de parte de la Vinotinto Sub 20. Gracias Mami por llegar a Mérida a estar conmigo y a todos ustedes por acompañarnos todos estos años. 🇻🇪💚 # Venezuela #VinotintoUna publicación compartida de Deyna Castellanos (@deynacastellanos) el Dic 31, 2017 at 7:36 PST¡Cena de fin de año! La Vinotinto femenina sub-20 está lista para recibir el año en @Ecowildmerida. 📷 @alebrpsiUna publicación compartida de Fútbol femenino FVF (@femeninofvf) el Dic 31, 2017 at 5:15 PSTDeyna Castellanos y Virginia Mesa, dos delanteras de altura en @Mukumbari, a 5.000 metros de altura.Una publicación compartida de Fútbol femenino FVF (@femeninofvf) el Dic 31, 2017 at 2:59 PSTÚltimo entrenamiento del año, cerrando con energía y alegría para lo que viene. 💪🏼🇻🇪 #SudamericanoSub20 #VinotintoUna publicación compartida de Deyna Castellanos (@deynacastellanos) el Dic 30, 2017 at 5:47 PST