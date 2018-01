/ 01-18.-Las autoridades iraníes cortaron hoy totalmente el acceso a las redes sociales , tras las manifestaciones de protesta que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país contra las políticas económicas del Gobierno. El viceministro iraní del Interior para temas políticos, Esmaíl Yabarzade, dijo que "cuando hay algún conflicto, es natural el uso de algunas herramientas para controlar las concentraciones ilegales", informó la agencia oficial iraní de noticias, IRNA. Yabarzade aclaró que esta medida se aplicará por un tiempo y es circunstancial. "Estas decisiones son temporales" dijo Yabarzade, quien aseguró que "el Gobierno no tiene la intención de cerrar las redes sociales " de modo permanente. La red social de Telegram e Instagram, que desde esta tarde funcionaban mal y con cortes, dejaron de funcionar totalmente, y además la conexión al internet no va con normalidad. Posteriormente las autoridades iraníes cortaron totalmente el acceso al servicio de mensajería WhatsApp, que en las ultimas horas estaba reemplazando a la red social Telegram. Casi todos los llamamientos a participar en las protestas se han llevado a cabo a través de las redes sociales . Asimismo, Yabarzade explicó que Irán está investigando quiénes están detrás de estos acontecimientos y agregó: "La caja negra de los recientes acontecimientos esta bajo revisión y todavía no han acabado las investigaciones".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi