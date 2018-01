/ elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2018/01/01/15148072706001.jpg" style="height: 446px; width: 680px;" />Protestas en Irán (AFP)01-01-18.-Al menos diez personas han muerto en las últimas horas en Irán pese a la llamada a la calma del presidente Hasan Rohani tras varios días de protestas contra la carestía, la élite clerical y la corrupción.Por cuarta noche consecutiva, los iraníes salieron a la calle el domingo en varias ciudades del país, entre ellas la capital, Teherán, para protestar contra el poder y las dificultades económicas, el desempleo, la carestía y la corrupción.Según vídeos difundidos en los medios iraníes y en las redes sociales , los manifestantes atacaron e incendiaron edificios públicos, centros religiosos y bancos o sedes del Bassidj (milicia islámica del régimen).Las manifestaciones antigubernamentales estallaron en Mashad (noreste) el jueves pasado y luego se propagaron por todo el país."El pueblo responderá a los alborotadores y a los que incumplan la ley", que son una "pequeña minoría", ha declarado este lunes el presidente Rohani, según la web de la presidencia iraní.Dos manifestantes murieron el domingo por la noche en las protestas en la ciudad de Izeh, en el suroeste de Irán , según el diputado local Hedayatolá Jademi, citado por la agencia de prensa Ilna, cercana a los reformadores."Habitantes de Izeh se manifestaron como en otros lugares del país contra las dificultades económicas.Desafortunadamente, dos personas murieron y otras resultaron heridas (…) No sé sabe si los disparos venían de las fuerzas del orden o de manifestantes", declaró Jademi.Otras dos personas murieron el domingo por la tarde en Dorud, en un incidente indirectamente vinculado con las protestas, cuando unos manifestantes se apoderaron de un camión de bomberos y lo lanzaron por una pendiente. En su descenso chocó contra un vehículo y dos personas que iban dentro murieron, dijo el gobernador de la ciudad a la televisión estatal.Otras dos personas murieron el sábado en esa misma ciudad del oeste de Irán , pero el vicegobernador provincial aseguró que las fuerzas del orden no dispararon contra los manifestantes.La televisión pública iraní ha anunciado hoy que seis personas murieron en la pequeña ciudad occidental de Tuyserkan, lo que aumenta a diez el total de muertos por las manifestaciones de las últimas horas. Las seis personas murieron por "tiros sospechosos" en Tuyserkan.#BreakingNews Protestas en #Iran al grito de "No queremos una República Islámica""???????????????ya era hora"??????????????? #Iranprotests pic.twitter.com/C3CGCNuj73- jc mouse (@jcTwittMouse) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi