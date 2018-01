/ Los seguidores de Jennifer Lopez no están nada contentos con la cantante, después de que ella presumiera de un lujoso regalo que recibió en esta Navidad.Se trata de una bolsa en color rojo con las iniciales de la actriz en relieve dorado que recibió del diseñador Valentino.“Muchas gracias Valentino”, escribió JLo, acompañado de emojis de corazón en un video en el que mostraba su costoso regalo, girándolo ante la cámara.Thank you!! @Maisonvalentino @pierpaolopiccioli.oficial"?????A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 29, 2017 at 10:09am PSTLa bolsa cuesta más de 3,000 dólares y es una edición especial que la marca fabricó para ella.En cuanto Lopez compartió el clip, las críticas no se hicieron esperar. “Te amo chica, pero es demasiada presunción la tuya”, escribió pixilloyd.Varios de sus seguidores le dijeron también que en lugar de presumir de sus accesorios caros debería donar una parte de su dinero o algunos de ellos a la caridad, o para la gente pobre del Bronx.Además hubo otros que le preguntaron si era de piel de verdad. “Las muertes de los animales no valen la pena por tu vanidad”, le dijo jueymul.Internacionales | 9:54am | 01-01-2018 | Maria A OrtizPapa Francisco: No apaguemos la esperanza en sus corazones, ni sus expectativas de pazCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi