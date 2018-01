/ María Barrios se persigna ante la nevera de lácteos de la panadería Paladar´s de La Rosaleda, la razón: el nuevo precio de la garrafa de leche líquida; en menos de una semana el producto pegó un salto ubicando su valor a pocos días de despedir el año en Bs 90 mil.Para poder comprar los dos litros de leche, Barrios tendría que disponer prácticamente de una quincena completa de su sueldo; "mis hijos –dos hembras y un varón- tienen más de un mes que no toman leche, esta costosísima, es inalcanzable para los más pobres", reseña la mujer A su lado se encuentra Richard Delgado, quien busca el referido producto para desayunar con cereales, "me comeré los cereales solos", apunta tras ver el precio visiblemente molesto, "esto es inaguantable", agrega.En la misma nevera, un par de peldaños arriba se encuentran los famosos yogures líquidos, una garrafa de litro y medio tenia este miércoles 27 de diciembre un precio de Bs 105 mil bolívares; "sabemos que está caro pero es al precio que llegó", aclara una trabajadora de la panadería sanantoñera.Sin opcionesPara muchas madres el lactovisoy se había convertido en una alternativa ante la escasez inicial de leche y ahora su alto costo, sin embargo esta semana el conocido preparado aumentó al doble ubicándose en Bs 160 mil en el supermercado Fresco Market de la referida jurisdicción."Agua es lo que estamos tomando en mi casa", puntualiza Iraima Briceño, mientras hace la cola para cancelar dos tomates, reseña que su presupuesto no alcanza para comprar jugos, refresco y mucho menos leche.informe21.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi