/ Cada primero de enero se celebra la heroica hazaña de las fuerzas del Ejército Rebelde de Cuba, quienes encabezadas por Fidel Castro lograron en 1.959 la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista.(Lee también: Especial | ¿Qué es el genocidio y por qué se conmemora hoy el Día Internacional Dignificación de las Víctimas? )Sólo queda el recuerdo del Castro que ingresó victorioso a la capital, Santiago de Cuba, mientras que el dictador Fulgencio Batista tuvo que huir hacia Estados Unidos (EEUU).Fue así como la revolución puso fin a la dictadura de Batista, quien había llegado al poder el 10 de marzo de 1952, tras encabezar el golpe conocido como el "madrugazo".Este hecho le abrió camino a Fidel Castro, quien estuvo en el poder hasta el año 2008 cuando fue relevado de su cargo por su hermano Raúl Castro.Tiempo para recordar: Hace un año atrás En el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, jóvenes cubanos manifiestan sentimientos encontrados por la ausencia del líder de la Revolución de 1959. La experiencia de un año sin Fidel ha sido un desafío para Cuba a pesar de que desde 2008 hiciera pública su renuncia a la presidencia.En una nota informativa publicada en el portal web mundo.sputniknews.com, se manifiesta lo siguiente:Max Barbosa, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana, reveló a Sputnik que el primer año sin Fidel llevó "por una parte la tristeza de que el Comandante no esté entre nosotros, incluso aunque no estuviera ejerciendo sus funciones frente al Gobierno cubano"."Uno sabía que estaba la guía de Fidel y su anuencia en las decisiones que se tomaban en Cuba, y por esa parte hay cierta tristeza que se percibe a nivel de pueblo y de Gobierno, incluso a nivel de las mismas decisiones", afirmó Barbosa. Sin embargo, el profesor acotó que también "ha sido un año de alegrías, porque el pueblo cubano ha mantenido los mismos preceptos que nos inculcó desde 1959. Aunque Fidel no esté físicamente, sigue estando entre nosotros".Sobre la noticia de la muerte, Barbosa comentó que "prácticamente no lo podía creer. Tuve que hacer varias llamadas para darme cuenta de que era verdad, uno sabe que es natural pero nunca pensé que Fidel se iría".Comentó que durante el duelo nacional hubo muchísima tristeza en toda Cuba, "estuvimos con los estudiantes de la facultad y estábamos incrédulos de lo que había ocurrido. Incluso los que no estaban a favor de sus ideas, manifestaron un respeto por el gran hombre que fue".A juicio del profesor, el principal legado de este es el sentimiento de justicia social. "Fidel hizo de Cuba un ejemplo de justicia social con la Revolución y fue su conquista exportar esas ansias que logró establecer en Cuba".Científicos sociales cubanos debaten sobre pensamiento de Fidel CastroSputnik también conversó con Harold Cárdenas, investigador cubano y fundador del Blog La Joven Cuba. Sobre la noticia del 25 de noviembre de 2016 comentó que "afectó a muchas personas. Un año sin Fidel creo que produce mucha incertidumbre, muchas de las cuestiones que hoy vive Cuba son producto de esa ausencia".Cárdenas, quien actualmente cursa un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia de Nueva York, reveló que habían pocos cubanos preparados para esta noticia. "Todos tenemos sentido común, y sabíamos que a cierta edad era inminente, pero no estábamos preparados", aseguró."Vi muchas amistades, que no tienen una vocación política, muy afectados. También el ver que al otro día La Habana amaneció con las calles vacías, era una prueba de este hecho había afectado profundamente a muchos cubanos", comentó. En honor a la memoria de Castro Tras la muerte del líder histórico de Cuba, Raúl Castro anunció que cumpliría el deseo de su hermano de que su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigir en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo.Panorama de Cuba luego del deceso de Fidel Castro La Editorial de la revista Convivencia, afirmó que en Cuba recibieron el 2017 "con una mezcla creciente de incertidumbres, interrogantes, dudas, miedos. También con deseos de que la vida mejore para todos"."Cuba recibe el año 2017 con una mezcla creciente de incertidumbres, interrogantes, dudas, miedos. También con deseos de que la vida mejore para todos y de que la esperanza, basada en cambios reales, detenga esa herida silenciosa y empobrecedora que es el éxodo sin contención que ha hecho peligrar y naufragar tantas vidas de cubanos y cubanas. Esta solución extrema se produce cuando las perspectivas y oportunidades en su propio país se van cerrando por la parálisis de las reformas, las medidas regresivas, el burocratismo asfixiante, la corrupción creciente, y lo peor de todo, el bloqueo estatal a la iniciativa honesta y laboriosa de los cubanos. Ya sean cuentapropistas, profesionales, obreros o campesinos ven sus emprendedores proyectos que siguen dependientes del paternalismo de Estado hasta desesperar al más paciente y producir cansancio al que más fortaleza interior ha cultivado."Para el 2018 Cuba sigue en la espera de una mejoría constante en su sistema político, en especial en el sector económico. Sólo se puede esperar conocer las diferentes medidas que serán implementadas durante el transcurso del año que serán partícipes de una nación progresista o por el contrario se mantendrá en un anclaje que conlleve a la isla a una misma situación sociopolítica generacional.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi