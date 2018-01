/ Teherán.- Irán convocó una sesión de emergencia con la presencia del presidente, Hassan Rohani, para analizar la situación ante las fuertes protestas contra el gobierno que se viven en el país y que hasta el momento han dejado dos muertos y 200 detenidos , según medios oficiales.La sesión de la comisión de seguridad del Parlamento iraní tendrá lugar la primera semana de enero, informó la agencia de noticias Isna, señaló DPA.El presidente de Irán afirmó anoche que los órganos gubernamentales deben permitir "espacio para la crítica" tras varios días de protestas, pero advirtió a los manifestantes que la violencia es inaceptable."La crítica no es lo mismo que la violencia y destrozar los bienes públicos", dijo en una reunión del Ejecutivo, añadiendo que "los órganos del Gobierno deberían proveer espacio para la crítica legal y las protestas", según la cadena de televisión pública.Además, también declaró que el presidente estadounidense, Donald Trump , "no tiene derecho" a simpatizar con los manifestantes iraníes, al que previamente tildó de "terroristas" , destacó AFP."Este hombre que… desde Estados Unidos, quiere simpatizar con nuestra gente ha olvidad que hace unos meses llamó a la nación de Irán terrorista", dijo Rohani en la reunión.Rohani, que fue reelegido en mayo con la promesa de impulsar la economía y mejorar las libertades civiles, afirmó que la gente está pidiendo más transparencia.Rohani se pronunció así anoche por primera vez públicamente sobre las protestas que sacuden el noroeste del país desde el jueves y que el sábado se extendieron a otras ciudades y a la capital, Teherán.Lo que comenzó como una protesta contra la política económica y exterior del presidente parece tornarse cada vez más en una protesta contra el sistema, algo que preocupa a las autoridades, como dejó en evidencia el ministro del Interior, Abdulressa Rahmani Fasli.Ya no se trata de pequeñas protestas, sino de una rebelión contra el propio pueblo, señaló ."Solucionar los problemas mediante el terror y la violencia no es una opción… No podemos tolerarlo ni lo vamos a tolerar", dijo apuntando a las acciones policiales para impedirlo.El ministro subrayó que existen canales legales para que la ciudadanía exprese sus quejas, pero quienes opten por comportarse fuera de la ley deberán atenerse a las consecuencias.Según informó la televisión estatal a través de su web, dos personas murieron en las manifestaciones en la provincia de Lorestán, en el oeste del país. Sin embargo, la Policía no está implicada en sus muertes, sino que hay indicios que apuntan a la milicia terrorista del autodenominado Estado Islámico (EIIL, ISIS o Daesh), según dijo Habibola Khoyasteh, jefe de seguridad provincial, a medios iraníes.En todo el país hay más de 200 manifestantes encarcelados, según los medios.El vicepresidente Ishagh Yanguiri cree que detrás de las primeras protestas en Mashad estaban los seguidores de la línea dura que quieren debilitar al Gobierno de Rohani, y alertó de peligro de que se salgan de control.La protestas de Mashad se dirigían sobre todo contra los altos precios y la política económica de Rohani , pero pronto comenzaron los eslóganes críticos con el régimen, una tendencia que parece cimentarse en otras partes del país. Los manifestantes gritan eslóganes contra el clero, la política exterior antiisraelí y proárabe y también contra la islamización del país.En varias ciudades como en Teherán las protestas derivaron en disturbios y enfrentamientos.El presidente estadounidense, Donald Trump , volvió a arremeter contra el país persa al decir este domingo que la gente de Irán había comprendido por fin "cómo robaban su dinero para malgastarlo en terrorismo. Parece que no lo aceptarán más", dijo señalando que Washington observa al detalle si se producen violaciones de los derechos humanos.Según la agencia de noticias Mehr, los manifestantes destrozaron, como signo de crítica al régimen, incluso imágenes del general Ghassem Soleimani, uno de los comandantes de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) y considerado héroe nacional en los círculos políticos, entre otras cosas por haber luchado contra la milicia Estado Islámico (EI) en Irak y Siria. No sólo se le reconoce el mérito ala hora de derrotar militarmente al gruoo terrorista, sino también en permitir la supervivencia política del presidente sirio, Bashar al Assad.Mientras tanto, Israel acusó a Irán de contribuir a una escalada del conflicto entre israelíes y palestinos suministrando armas a los milicianos de la Franja de Gaza, al señalar que tres misiles disparados el viernes desde allí procedían del país persa.Por otro lado, hoy volvieron a registrarse problemas técnicos con Internet que afectó a la comunicación con el teléfono móvil en el país: muchos dejaron de tener acceso al as redes sociales y un portavoz del Ministerio del Interior confirmó, citado por la agencia de noticias Isna, que se había limitado el uso de Internet por motivos de seguridad, aunque será temporal.El director del servicio de mensajes Telegram, Pavel Durov, anunció ayer en Twitter que el Gobierno iraní había bloqueado el acceso a su app telefónica, el medio que están utilizando muchos iraníes para difundir videos y noticias de las protesta contra el Gobierno.