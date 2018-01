/ Dos niños recién nacidos en el hospital Malalai Maternity de Kabul. En los últimos años, los hospitales de las principales ciudades comenzaron a entregar certificados de nacimiento para los recién nacidos (AFP) El 1 de enero, Facebook anunciará el cumpleaños de Samad Alawi , el de sus hijos, su esposa y 32 de sus amigos. En Afganistán , donde el registro civil es defectuoso, este lunes se celebrará en las redes sociales algo más que el Año Nuevo.La fecha es popular entre los afganos porque es fácil de recordar . En un país que sigue el calendario solar hijri, según el cual este lunes será el 11 de jady (ciervo) de 1396, atribuirse el 1 de enero como fecha de nacimiento permite evitar un complicado cálculo."Cuando creé mi cuenta de Facebook , en 2014, era más fácil elegir el 1 de enero. Internet era lenta y resultaba difícil convertir mi cumpleaños al calendario occidental" , explica Samad, de 43 años.Este trabajador humanitario hizo lo mismo para su mujer y sus dos hijos adolescentes. Después, se dio cuenta de que 32 de sus amigos habían actuado de igual manera.Recién nacidos en el hospital Malalai Maternity de Kabul (AFP) "Parece que todos los afganos celebran su cumpleaños el 1 de enero" , dice sonriendo.El año nuevo, Nowruz, s e celebra el 21 de marzo en Afganistán e Irán , los dos únicos países del mundo que siguen el calendario solar hijri . Cuando comience la primavera en el Hemisferio Norte, y el otoño en el Sur, los festejos por la llegada de 1397 llegarán a su apogeo en Kabul y Teherán.Pero la explosión de las redes sociales en Afganistán, donde hay 8,5 millones de internautas , no explica todo. Gran número de afganos eligen su fecha de cumpleaños porque… realmente no tienen una oficial, o es falsa, a falta de certificados de nacimientos."Apariencia física"Para unos, se utilizan los acontecimientos históricos o las estaciones para determinar su edad. Para otros sirve de referencia la tazkira , el carné de identidad afgano, una hoja de papel a menudo doblada por las esquinas y manchada por el paso de los años.Pero en el espacio reservado en este documento oficial a la fecha de nacimiento, se lee: "La edad está determinada por la apariencia física"."Mi tazkira indica que en el año 1365 del calendario hijri [1986] tenía tres años. Fue el año en que se hizo" el carné, cuenta Abdul Hadi, quien también el lunes celebrará en Facebook sus 35 años." No hay ningún espacio reservado para la fecha de nacimiento en las tazkiras. ¿Cómo podemos recordar la fecha de nacimiento si no tenemos una registrada oficialmente?" , lamenta.La situación evoluciona progresivamente. En los últimos años, los hospitales de las principales ciudades comenzaron a entregar certificados de nacimiento para los recién nacidos, algo que las generaciones anteriores habían reclamado en vano.(AFP) Las autoridades también intentan lanzar unos e-tazkiras , carnés de identidad electrónicos, que incluirían la fecha de nacimiento del destinatario si ésta existe. Pero el proyecto está detenido desde hace lustros debido a las dificultades técnicas, ya que internet suele ser lento para las formalidades en línea, y a la falta de consenso político.Ante la ausencia de documentos oficiales , algunos padres, sin importar su nivel de educación, copian la fecha de nacimiento de su progenitura en pedazos de papel que guardan en el ejemplar familiar del Corán, para no perderlos.Samad espera que "un día, todos los afganos tengan su propia fecha de nacimiento". "Así, las redes sociales ya no tendrán que decirles qué edad tienen".(Con información de AFP )Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi