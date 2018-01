/ Compartir esta noticia SEGUIR El Comercio/GDA Introduzca el texto aquí Foto: Pixabay YouTube Kids, la plataforma de videos para niños de Google , cumplió recientemente sus dos primeros años envuelta en controversia y reclamos. Y es que, si bien fue lanzada para eliminar contenido indecoroso no apto para menores, lo cierto es que actualmente sufre una abrumadora invasión de videos con contenido perturbador.Peppa Pig orinando, Spider-Man haciendo lo mismo sobre otro conocido personaje infantil, entre otros desatinos más son solo algunos de los contenidos que han burlado los filtros de Google . Pese a ello, en los últimos 30 días YouTube Kids solo ha eliminado un 0.005% de videos, según informan en Cnet.Videos de este tipo circulan por YouTube desde hace un tiempo y en muchos casos aparentan ser inofensivos por el simple hecho de mostrar personajes de programas infantiles.Aunque también hay que aceptar que para un algoritmo no es tan sencillo detectar todo el contenido perjudicial. No obstante, existen algunos aspectos, más allá del control parental, que los padres podrían tener presente para mantener a sus hijos a salvo de los videos perjudiciales. A continuación mostramos tres formas de ofrecer más seguridad para los engreídos del hogar.Desactivá las búsquedasDesactivar la función de búsqueda hará que los algoritmos de Google ofrezcan una fracción más pequeña de videos, a comparación de los que se presentan cuando los niños realizan una búsqueda escribiendo o hablando, esto reducirá la posibilidad de que aparezca contenido inadecuado para los más pequeños.Para desactivar la búsqueda solo hay que presionar el ícono de candado ubicado en la esquina inferior derecha, ingresa un código de acceso, elegir 'Configuración', toca el perfil del usuario y luego desactiva la configuración de Búsqueda. Se puedes configurar perfiles separados para cada uno de tus los usuarios.Establecé una contraseñaPara acceder a la configuración, hay que ingresar un código de acceso de cuatro dígitos simplemente ingresando los números que están detallados en la pantalla 'Solo padres'. Si el niño puede leer, es posible que los padres deseen establecer un código de acceso personalizado que les impediría ingresar a la configuración y volver a habilitar la búsqueda. En la pantalla 'Solo padres', se encontrará un botón para configurar el código de acceso.Reportá y bloqueá videos inapropiadosSi se encuentra un video perturbador se puede bloquear para que no resurja más tarde. Además, debido a que YouTube Kids cuenta con un equipo encargado de revisar el contenido en la plataforma, también se puede reportar cualquier video inapropiado.Para bloquear un video hay que tocar botón de triple punto y luego la opción bloquear. Asimismo, se puede bloquear sólo el video que se está reproduciendo, o si se piensa que el editor es sospechoso, se puede bloquear todo el canal.Otra opción disponible es la de marcar un video. Para ello solo basta presionar el botón de triple punto del video que se está reproduciendo y luego toca Informar. Se pueden informar acerca de audio inadecuado, imágenes inapropiadas u otros.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi