/ El barrio Ricardo Brugada, con su apellido "más conocido como la Chacarita", está próximo a ser un destino turístico de Asunción. Un proyecto pretende desasociar a la zona del estigma de la delincuencia y la marginalidad para convertirla en un sitio emblema.Robos, droga, marginalidad y violencia, son cuatro de los denominativos que se adjuntan al sustantivo "Chacarita" porque resulta más fácil prejuzgar que ir a comprobar in situ si son los motes son bien ganados o forman parte de una descripción superficial y mediática. Más de la mitad de los habitantes del centro histórico de Asunción vive allí y no comparte el pensamiento que se infunda a sus conciudadanos sobre las condiciones en las que viven.La tierra de José Asunción Flores y de "Vysoka" tiene arroyos, espacios verdes e incluso saltos. La ministra de la Senavitat, Soledad Núñez, había subido un video a través de su cuenta de Twitter donde se podía ver a chicos saltando a un cauce hídrico.El lugar parecía no ser de la Chacarita. No coincidía con la imagen que se tiene del barrio y, por ello, un equipo de HOY Digital con funcionarios de la Senavitat y de Hábitat para la Humanidad fue hasta el lugar a conocer este salto y otros sitios que pueden ser considerados como turísticos a través de un proyecto que tiene el ente estatal.En Costanera casi Artigas existen tres accesos al barrio y uno de ellos transporta al sector de la Chacarita Baja. Allí, en la zona conocida como "Barraca" encontramos el primer salto. Magalí Pedrozo, promotora social del barrio San Francisco, explicó que el chorro de agua cristalina proviene de General Santos y llega hasta el lugar que geográficamente está ubicado detrás de la tienda de Nike.En los alrededores hay familias que están separadas de la Avenida Costanera por un precario puente de tablas. El guía para saber cuáles eran los sectores profundos del arroyo en el camino hasta llegar al salto era un perrito. El can encabezó el paso y, en algunos tramos de dudosa profundidad, se zambullía como diciendo al equipo: "por acá no pueden pasar".Continuando con la travesía, el equipo cruzó la Chacarita en línea paralela a Artigas, hasta llegar a la altura del Club Libertad. Antes, el trayecto llevó al grupo a otro arroyito, detrás de un predio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) conocido popularmente como "catarata", en el barrio 12 de junio. Si bien el cauce es mucho más pequeño en comparación al primer salto, de todas formas resulta agradable ver cómo el agua cristalina corre hacia la Bahía de Asunción.Como las viviendas no tienen servicio de desagüe cloacal, los caños domiciliarios desagotan en los arroyos. La escena es triste pero también sirve para graficar largas décadas de desidia estatal en el que podría ser un punto obligado en cualquier guía de turismo.La aventura llevó al equipo a la Chacarita Alta. Bajando la calle Mómpox, los pasillos muestran otro panorama pero con la misma calidez que caracteriza a los pobladores del barrio.En todo el recorrido no hubo visos de hostilidad. Los vecinos saludaban al equipo con una sonrisa, mientras hacían sus quehaceres, tal y cual ocurre en algunas compañías del interior. Los pasillos que separan a las casas se mantienen limpios y, como es costumbre en esta época, parecería que los hogares compiten entre sí por mostrar el mejor arreglo navideño.El ingeniero Ignacio Benavente, quien forma parte de la unidad ejecutora del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de mejoramiento integral de la Chacarita Alta, se detuvo en un puente de madera que pasa a la altura del cauce Tacuary para explicar el enorme potencial que tiene el barrio."Encontramos una oportunidad de hacer un proyecto social, turístico y técnico importante para el centro de Asunción", dijo. Lo primero que tienen pensado hacer son obras de contención de los cauces ya que muchas familias que viven prácticamente al borde de los arroyos están peligrosamente expuestas a cualquier desplazamiento de tierra a partir de una lluvia importante.Siguiendo el trecho desde el puente, el equipo llegó al salto que se popularizó a través de las redes sociales . El agua cruza la Chacarita y llega hasta la Bahía desde la parte la lateral del bar la Cachamba, a metros de la calle Gondra.El descenso hasta el cauce fue complicado. Como no existe infraestructura, bajar hasta el arroyo bien podría ser una rutina de crossfit en cualquier gimnasio. Sostenerse para no caer depende de la fortaleza de las ramas que se encuentran pero el caminar es igual de peligroso porque, a metros del cauce, la tierra se vuelve lodosa.Ya a salvo, Amalia Ozuna, quien también es de la unidad ejecutora del proyecto, explicó que la recuperación del arroyito también implica reubicación y relocalización de las familias que se encuentran en zona de desmoronamiento. El lugar, según el proyecto, tendrá parques lineales que pretenden aprovechar la belleza del cauce.El tour por el que se prepara para ser uno de los sitios turísticos emblemáticos del país terminó en Punta Karapa. Desde el mirador se tiene una vista imposible de superar de la Costanera. Es una invitación para sentarse, descansar y tomar un refrescante tereré.Los días de difícil acceso a la Chacarita están contados. Gracias al proyecto, uno de los barrios más ignorados de la urbe capitalina se reubicará en el mapa y mostrará un rostro nuevo. Quizás lo que sí continuarán son las sonrisas de los chacariteños, con su característico y sostenido "adiooooos" que refuerzan la teoría, ya casi extinta en la capital, de la personalidad solidaria del paraguayo.